VERDENS FØRSTE: Marshmello og Fortnite skapte historie denne helgen. Foto: EPIC GAMES

Millioner så konsert live i Fortnite

2019-02-04

Fortnite fortsetter å overraske oss, denne gangen sammen med Marshmello i tidenes største konsert.

Ti millioner spillere var innom Pleasant Park da Marshmello holdt verdens første live virtuelle konsert i et videospill. Spillentusiaster på tvers av kloden var vitne til at historie ble skapt mens de danset både utenfor spillet – og i spillet.

For å putte tallet i perspektiv, så er verdensrekorden for det største konsert-oppmøtet på 3.5 millioner, holdt av Rod Stewart siden 1994. Dette er en mygg sammenlignet med de ti millionene som så Marshmello opptre i ti minutter i Fortnite. Det er kanskje ikke en helt rettferdig sammenligning, men det kan likevel tjene som et innblikk i hvordan fremtidens konserter kan se ut.

Fremtidens konserter?

Plass, rigging og sikkerhet er uten tvil noen av de mest krevende aspektene ved en tradisjonell konsert; hva om dette ikke var nødvendig? Spill som League of Legends, som gjorde suksess med sin virtuelle k-pop gruppe K/DA, og Fortnite, baner nå veien for virtuelle konserter.

DETTE ER FORTNITE: Fortnite er et online videospill utviklet av Epic Games som ble utgitt i 2017. Det er et gratis Battle Royale-spill, hvor opp til 100 spillere kjemper om å være siste mann stående. Spillet går ut på å ta ned andre motstandere samtidig som du holder deg i livet, mens en tåke sakte, men sikkert gjør kartet mindre. Du må finne loot crates for å få våpen og beskyttelse, og ved å hugge ned trær kan du få materialer til å bygge vegger eller broer.

I klippet ovenfor kan man se spillere danse og juble gjennom forestillingen. Etterpå gikk artisten Marshmello, som i virkeligheten heter Christopher Comstock, ut på Twitter for å takke spillerne og spillskaperen Epic Games.

– Vi skapte historie i dag, den første live virtuelle konserten inne i Fortnite noensinne sammen med millioner av mennesker. Så utrolig, takk til Epic Games og alle som gjorde dette mulig, skriver Comstock.

Artisten legger til på Twitter at det som ga han mest glede var å kunne vise enkelte deres første konsert noensinne: