Kombinertløperen Jarl Magnus Riiber fikk bot for uttalelser etter helgens verdenscuprenn. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Lasse Ottesens overformynderi: «Nei, nei, gutt!»

SPORT 2019-01-29T11:58:25Z

Har Margrethe Munthe blitt renndirektør for kombinert i Det internasjonale skiforbundet (FIS)?

kommentar

Publisert: 29.01.19 12:58 Oppdatert: 29.01.19 13:36

Idrettsstjerner er forbilder, ikke minst for barn og unge.

Følgelig er det nødvendig med visse kjøreregler for oppførsel i det offentlige rom.

Det er derfor også en viss logikk i at systemet åpner for sanksjoner, dersom skikk og bruk ikke overholdes.

Men legitimiteten til at de høye herrer for eksempel skal kunne bøtelegge en ytring – i et samfunn som sist jeg sjekket var tuftet på ytringsfrihet som en grunnleggende pilar – må være at terskelen for straff brukes med kløkt og klokskap.

Kun ved grove overtramp bør idrettsledere engang tenke tanken på å la noe en utøver mener og sier få konsekvenser for lommeboken.

Vi har for eksempel sett mange eksempler på at bøtene sitter løst i internasjonal fotball, tidvis merkelig løst, men denne gangen er det kombinert som ble tema.

I helgen ble nemlig det norske esset Jarl Magnus Riiber 500 sveitserfranc fattigere.

Det skulle han aldri ha blitt.

I stedet burde den norske renndirektøren Lasse Ottesen ta seg en runde i skammekroken, som en følge av et misforstått og rendyrket overformynderi.

Pedagogen og læreren Margrethe Munthe gikk bort i 1931, men Ottesens tankesett gir umiddelbart assosiasjoner i den retning.

I et moderne samfunn bør det være et betydelig ytringsrom – også for idrettsutøvere – som ikke alltid kan ventes å stå på geledd som det passer FIS-toppene.

Og hva var det egentlig Riiber gjorde seg skyldig i?

Trakasserte han noen? Nei.

Mobbet han noen? Nei.

Brakte han idretten i vanære?

Det er det vanskelig å finne dekning for.

Jarl Magnus Riiber sa sin helt ærlige mening om valg juryen tok under de rådende værforholdene. Denne avgjørelsen fikk direkte konsekvenser for forutsetningene Riiber hadde til å gjøre jobben sin.

Skal han da virkelig være avskåret fra å kritisere juryen – og attpåtil bli bøtelagt?

Vil vi virkelig ha det slik i internasjonal skiidrett?

Jeg mener at svaret på det er et rungende «nei».

Selvsagt kan man mene at en eventuell kritikk burde vært fremsatt på dannet vis, i et lukket rom, uten at noen fikk vite om det, mens lankene var vasket og munnen det samme.

Men det er faktisk mennesker, ikke maskiner, som driver med toppidrett.

Og når juryen foretar seg noe en utøver opplever som lite rettferdig, er det vel ikke så urimelig å si klart og tydelig fra?

Saken handler om at Riiber – og flere andre – var misfornøyde med gjennomføringen av konkurransen, fordi forholdene var ujevne. Flere mente at fredagens prøveomgang burde vært tellende.

Det må da være fullstendig relevant å uttrykke misnøye med dette i åpent lende?

Det som angivelig falt arrangøren så tungt for brystet, var blant annet at Riiber henvendte seg til et tv-kamera og uttrykte «Er det mulig?». Dessuten slo han i portene utøverne går gjennom etter at de har hoppet. Riiber kalte det også en parodi av et renn, og en «kjempedårlig reklame for sporten».

FIS-Ottesen mener dette er en oppførsel som harmonerer dårlig med å være en rollemodell, og ifølge den norske kombinertsjefen Ivar Stuan ble det også reagert på at kritikken ble fremsatt gjennom mediene.

– De vil jo gjerne at vi skal fremstå som glade og blide, i hvert fall på TV. Så får vi heller herje litt på bakrommet, uttalte Stuan til NRK.

Nylig gikk tidenes norske langrennsstjerne, Petter Northug, av med pensjon. Han klarte å skape engasjement og interesse for en idrettsgren i årevis. Det handlet om resultater, men også om at han konsekvent valgte å være seg selv.

Det burde utøvere kunne få være også i en gren som kombinert, som vel ikke er direkte plaget av påtrengende mye oppmerksomhet i hverdagen.

Og hvem er det egentlig som har størst problemer å fremstå som en rollemodell?

Den lukkede gutteklubben FIS?

Eller en 21 år gammel norsk kombinertløper?

Det burde kanskje Lasse Munthe tenke lite grann over.