Gerhard Heiberg støtter flere «ungdommelige» øvelser i OL

Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil pøse på med nye øvelser – spesielt snowboard – i Beijing-OL for ikke å miste taket på ungdom. Det kan føre til at langrenn og skøyter må lide.

Syv nye øvelser i neste vinter-OL om fire år i Kina ble fremmet som et krav fra FIS da de møtte den internasjonalen olympiske komités (IOC) i Lausanne tidligere i uken. Listen var helt ribbet for ekstra «norske» øvelser innen langrenn, hopp og kombinert. Men smekkfull av snowboard. I tillegg til freeski, freestyle og telemark.

Hovedargumentet til FIS er et ønske om å maksimere populariteten til olympiske vinterleker blant unge mennesker. IOC-veteranen Gerhard Heiberg (79) – som gikk ut av IOC i fjor – applauderer forslaget.

– Mister de yngre

– IOC har støttet flere øvelser for ungdom i vinter-OL. Vi er i ferd med å miste de yngre, sier Gerhard Heiberg.

Han tror forklaringen er at dagens unge ikke lar seg fenge av det han kaller «de gamle øvelsene» som tidligere generasjoner gjorde. Spesielt nordiske grener innen ski. Men også hurtigløp på skøyter. Under Pyeongchang-OL i februar var det skøyter (14 konkurranser) og langrenn (12 renn) som toppet i antall medaljeøvelser.

– I prinsippet synes jeg forslaget fra FIS er veldig bra. Men så kan du spørre deg om det er riktig å kaste inn nye øvelser hele tiden uten at man tar ut noen av de «gamle». Under min tid i programkomiteen i IOC var jeg inne på nettopp dette; at da snowboard kom, så burde vi ta bort noen av de «gamle», som ikke er så interessante mer, sier Heiberg.

Forslag til nye OL-øvelser fra FIS Freestyle-hopp (mixed lag). Freeski big air. Snowboardcross (lag). Snowboard-alpint, (parallell lag). Snowboard-alpint (parallellslalåm). Snowboard-alpint (mixed lag slalåm). Telemark (parallellsprint).

Han medgir at han liker at det «presses på for en foryngelse» av OL-programmet. At det fører til flere øvelser enn i Pyeongchang – hvor det var 102 og rekord – ikke gjør noe. Men Heiberg står fast på at lekenes varighet ikke kan overstige 16 dager.

10.000 meter er tema

På spørsmål fra VG om skøyter må forvente å miste øvelser i fremtidige vinter-OL, bekrefter Heiberg at 10.000 meter har vært tema i IOC.

– Jeg sier ikke at man skal gi fra seg 10.000 meteren, men man må tenke på publikum og hvordan det fungerer på TV for hele verden. Heldigvis er det kommet inn noen nye øvelser i skøyter som var helt nødvendig. En tid var det bare hollendere som tok medaljene. Og det er liksom ikke hensikten med olympiske leker. Hvis det er nye øvelser som gir muligheter for medaljer til flere nasjoner, så er det bra, sier Heiberg.

– Du er norsk, og liker langrenn. Men med 12 konkurranser i OL, hvordan tror du det oppfattes internasjonalt?

– Som nordmann synes jeg ikke det er for mye. Men det er ikke til å legge skjul på at det er mange nasjoner som ikke er interessert i langrenn i det hele tatt. Nye øvelser som kunne gjøre det interessant for nye nasjoner hadde vært bra. Det diskuteres. Og det må fortsette. Slik at vi ikke mister taket på publikum, sier Heiberg.

Halvor Lauvstad, generalsekretær i Norges Skøyteforbund, tror ikke 10.000 meteren «lever farlig» i olympisk sammenheng. Men han påpeker at det må være spennende for publikum, og med de beste på start.

Han synes heller ikke at 14 øvelser, som altså er mest i OL, er noe argument for å kutte.

– Om det er 12, 14 eller 16 spiller ikke så stor rolle, så lenge det er variasjoner fra 500 meter til 10.000 meter med ulike utøvere og land som kan vinne. Men det må være artig å se på, sier Halvor Lauvstad.