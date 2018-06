SENTRAL: Unge, dyktige Magnus Teien Gundersen kan få en stor dag på Bjerke Travbane i kveld. Han kjører VG-bankeren Tortuga Bi og bankerkandidaten Troll Solen. Dessuten styrer han favoritten Alm Nagano og betrodde Il Sokken. I tillegg vinner han kveldens første løp med stortalentet Hillary B.R. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Fire bankeraktuelle i V76

Publisert: 20.06.18 10:43

SPORT 2018-06-20T08:43:11Z

Det er bare å velge og vrake i bankerkandidater til V76-omgangen på Bjerke Travbane i kveld. En av dem er helt sikker.

Tortuga Bi, Rocket Man, American Cheque og Troll Solen er alle klare bankeralternativer. VGs travekspert, Anders Olsbu, mener Tortuga Bi er den sikreste.

– Tortuga Bi satt fast med alt igjen som toer i knallhardt V75-lag sist og fikk seiersrekken brutt. Imponerte med fire strake seirer på norsk jord før det. Uten uhell vinner Kolnes-traveren igjen, sier Olsbu.

Han lar også Rocket Man stå ugardert.

– Rocket Man feilet direkte sist. Vant lett i de to foregående startene. Er kjapp fra start og kommer han foran, tror jeg han vinner for kusken med det velklingende travnavnet, Chris Trotter, smiler traveksperten.

Dagens banker:

Tortuga Bi (V76-6) satt fast som helpigg sist og hadde vært en klink vinner med åpning.

Dagens luring:

Cosmic Carpenter (V76-1) nærmer seg en seier etter to strake annen. Står til for et fint løp.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 100 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1875 kroner

V76-1 (2100ma)

4 VIKING IVI

6 POSITANO

7 GOODMAN B.R.

9 COSMIC CARPENTER

3 WEINBERRY

1 C.C. LUCKY STAR

10 CAMUSSO

12 EDDIE ARCTOUS

5 RACING SUN

2 L.A.'S HELL BOY

———————————-

11 Sparkling

8 Sparkling Credit

Løpet:

Et vidåpent løp i DNTs 4-årsserie. Jeg nærmest helgarderer.

Favoritten:

Viking Ivi har vært god til tre strake seirer. Kommer ut etter pause og har vært strøket en gang siden på grunn av et spark. Vant tross startgalopp i sin siste start, men da ble Racing Sun flyttet ned bak ham etter å ha gått trangt ut i siste sving. Brenne-traveren har nok uansett en god del å gå på tidsmessig og kan vinne igjen.

Outsiderne:

Positano tapte kun for 3-årstalentet Royal Muscle som imponerte stort med seier under auksjonsløpet på Oslo Grand Prix-dagen. Har vært usikker bak bilen tidligere, men skulle den biten gå bra kan han absolutt vinne. Goodman B.R. var med på en knallhard 1.10-åpning sist. Satt i tet i første sving da, men slapp etter 600 m. Fikk perfekte luker til slutt og knep seieren. Feilfritt og på sitt beste, skal han ikke avskrives, tross et sjanseartet spor.

Luringen:

Cosmic Carpenter nærmer seg karrierens første seier. Han har vist klar fremgang i det siste og har i sine to siste starter kun tapt for Katie Mae. Sist travet han siste 1300 m i dødens. Står til for et fint smygløp og med litt kjøring i front, stiger sjansene.

Startsiden:

Alle i første rekke kan løse bra om de går feilfritt. En åpen startside.



V76-2 (2100ma)

5 ROCKET MAN

———————————-

2 Bandit A.P.

9 Nu Love S.S.

1 Enjoythestar S.C.

11 Figaro B.R.

10 Victory Hill

4 Hazil Boko

8 Nico Lane

12 Millglow

6 Black Symphonic

3 Romellut Bonanza

7 Emma Buitenzorg

Løpet:

Rocket Man får stå alene i dette amatør- og rekruttløpet.

Favoritten:

Rocket Man feilet direkte på Oslo Grand Prix-dagen sist og fjerde sist. I mellom har han tatt to enkle seirer fra tet, nest sist var han helt overlegen. Lundstrøm Wolden-traveren er kjapp fra start og skulle han komme seg foran er løpet kjørt. Skal uansett regnes med en fin sjanse feilfritt.

Outsiderne:

Bandit A.P. har vært veldig god i år med fire seirer og to annen på syv forsøk. Vant lett foran Dontgiveme Chocolate sist. Er normalt travsikker og skal regnes blant de tre igjen.

Luringen:

Nu Love S.S. gikk et sterkt løp i knallhardt lag i ett av DNTs 4-årsløp i V75 sist. Da feilet han i første sving og kort på siste bortre. Kom flott tilbake i kulissene og tapte kun for årgangstoppene Vainqueur R.P., Robin G.T., A Brave Heart og Ghazi B.R. Det er mye enklere i mot her. Dessuten kommer han ut i Høitomt-regi og er langt i fra ufarlig feilfritt.

Startsiden:

En feilfri Rocket Man kan muligens ta føringen, men han har fire på innsiden som også kan løse bra feilfritt.

V76-3 (2100ma)

3 AMERICAN CHEQUE

1 Moveslikejagger

9 Speedmeister

———————————-

2 Hawking

11 Thai Bakery

4 Toto

6 Standing Ovation

7 La Diva Rossi

10 Tayno Dream

8 Axel Buitenzorg

Løpet:

American Cheque vinner normalt feilfritt. Et bankeralternativ.

Favoritten:

American Cheque har feilet direkte i sine tre siste starter. Nest sist kom han strålende tilbake til fjerde bak Code Bon og gikk 1.12,8 over full distanse. Hamre vil nok safe litt innledningsvis. Feilfritt skal de uansett ha en solid mulighet.

Outsiderne:

Moveslikejagger har vært bra i sine tre siste starter etter pause. Var ikke mye slått tross tredje sist. Angrep fra tredje utvendig på siste bortre og sto på helt inn da. Vant lett gangen før. Er sikret et fint løp og skal regnes blant de tre igjen. Kan også vinne om favoritten skulle rote igjen.

Luringen:

Speedmeister var med på en tøff åpning før han slapp føringen etter 750 m. Denne gang får han lifte med i rygger med en gang. Da kan han ha en giftig speed å by på om han viser seg fra sin beste side.

Startsiden:

Moveslikejagger kan bli utfordret av Hawking og American Cheque.



V76-4 (2140mv)

6 T.B.'S TRØLLGUTT

8 IL SOKKEN

4 SØLV GUTT

3 JARAND

7 Brenne Balder

———————————-

5 Lego U.N.

14 Thale

9 Briljant

1 Hvatt Birk

10 Eilert

13 Skjetnemario

2 Romhus Gulle

Løpet:

Jeg streker for fem hester, men alle de tre fremste på min rangering har trukket trange spor og det er derfor en viss galoppfare.

Favoritten:

T.B.'s Trøllgutt var helt rå sist. Da feilet han direkte bak bilen, men kom formidabelt tilbake til annen bak Battimo. Gikk trolig sitt livs løp da. Kommer han seg feilfritt ut fra det trange annetsporet, kan han ta en etterlengtet og velfortjent seier.

Outsiderne:

Il Sokken har feilet håpløst direkte bak bilen i sine to siste starter. Og nå skal han hanskes med et trangt fjerdespor i volten. Går den biten bra, skal han regnes i striden. Han imponerte med en enkel seier fra tet tredje sist og tapte kun for meget gode Rofstad Odin fjerde sist.

Luringen:

Jarand var meget god i et par løp på slutten av fjoråret. Vant blant Nils A. Skjolds æresløp i V75 etter et perfekt løp. Med samme innsats er han langt i fra ufarlig, men formen er noe usikker nå.

Startsiden:

Hvatt Birk og Sølv Gutt kan løse fort. Jarand er heller ingen sinke feilfritt.



V76–5 (1609ma)

4 ALM NAGANO

1 ROLF MARTIN

12 TROLL RONJA

6 FINNSKOG LUX

5 HOMME HERA

———————————-

3 Rem Odin

9 Mintor

2 Jillborka

10 Mira

11 Aaby Knekten

7 Missingmyr Stjernen

8 Hornnes Vilje

Løpet:

Fem-seks hester peker seg ut.

Favoritten:

Alm Nagano har tatt teten hver gang i det siste, men i alle sine fire siste starter har han etterhvert sluppet den. Men det har vært over full distanse. Nå er det sprint, og det satses nok i front denne gangen. Legger han godviljen til helt inn, kan han lede hele veien.

Outsiderne:

Rolf Martin går gode løp hver gang, men blir normalt overflydd. Kommer luken i tide, er han sterk nok til å utfordre, på sitt beste.

Luringen:

Homme Hera er ikke til å stole på, men har fart nok til å vinne, om hun viser seg fra sin beste side. Men galoppen ligger på lur. Sist ble hun sliten etter en tung reise, men gikk ny rekord.

Startsiden:

Alm Nagano stikker trolig til tet, selv om en feilfri Homme Hera og Missingmyr Stjernen kan løse fort.



V76–6 (2100ma)

3 TORTUGA BI

———————————-

12 Royal Baby

1 Pleasetellmewhattodo

2 Bella Højgård

10 Kemas Starlight

9 Tracy Kronos

4 Nogara

6 Delicious Dream

11 Nad Al Sheba

5 May Lane

7 Mira Prawo

Løpet:

Tortuga Bi er kveldens sikreste vinner.

Favoritten:

Tortuga Bi løste bra fra innersporet sist, men ble som fryktet overflydd. Hun var knallhardt ute grunnlagsmessig i V75 da og ble sittende med alt igjen i rygg på vinneren, danske Stickittothem. Imponerte med fire helenkle seirer før det. Uten uhell spør hun neppe noen om seieren.

Outsiderne:

Pleasetellmewhattodo feilet i trippelkampen tross dødens sist. Blir trolig overflydd, men skulle hun klare ryggen på favoritten, kan hun ende på trippelen. Men hun kan muligens også havne i tredje innvendig.

Luringen:

Royal Baby feilet på startsiden sist, men kom sterkt tilbake til tredje. Vant greit foran Balaine gangen før. Med litt tempo kan hun runde mange.

Startsiden:

Bella Højgård er kjapp, men slipper nok uansett til Tortuga Bi.

V76–7 (2100ma)

5 TROLL SOLEN

3 Kjempen

4 Ask Eld

9 Lille Jim

1 Moe Tjalve

———————————-

10 Sjø Kongen

6 Philip Lyn

8 Wik Emil

12 Mjølner Herkules

7 Gandolf

2 Tallas

11 Finnskog Fokus

Løpet:

Troll Solen kan også være et bankeralternativ.

Favoritten:

Troll Solen var uheldig sist og ble sittende da angrepene kom i et langløp i V75. Avsluttet flott da det løste seg. Var også god i de to foregående startene og skal regnes med en fin sjanse igjen.

Outsiderne:

Kjempen fikk et fint løp sist og avgjorde greit foran Lille Jim, men står 20 m dårligere til kontra ham nå.

Luringen:

Lille Jim var fremme i dødens etter 600 m fra dobbelt tillegg sist. Overtok drøye runden igjen, men kunne ikke stå i mot Kjempen til slutt. Står til for et fint løp og kan kjempe i toppen igjen.

Startsiden:

Kjempen stikker muligens til tet.