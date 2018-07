SKADET I NAKKEN: Eirin Sørmo fikk store skader i nakkeregionen etter angrepet fra Rofstad Odin. Foto: Morten Skifjeld /Hesteguiden.com / NTB scanpix

Eirin (20) alvorlig skadet etter at stjernetraver gikk til angrep

Lillian Holden

NTB

Publisert: 17.07.18 18:17

V75-profilen Rofstad Odin kastet seg lørdag over sin oppasser Eirin Sørmo (20). Hun ligger alvorlig skadd på sykehus, men er på bedringens vei.

– I går (lørdag) kunne hun ikke bevege på kroppen i det hele tatt og utfallet var uvisst. I verste fall kunne hun blitt lam. I dag har hun beveget litt på begge hendene og den ene foten, og det er positivt. Pila peker i hvert fall i riktig retning. Hovedpulsåra fikk seg en skikkelig trøkk, og hun måtte gjennom en operasjon i går, fortalte Eirins pappa, Per Einar, til fagbladet Trav og Galopp-Nytt søndag.

Ifølge Trav365 skjedde ulykken lørdag, da Sørmo var i luftegården sammen Rofstad Odin. Hun er til daglig oppasser for V75-profilen. Hingsten, som i år har vunnet åtte av ti løp, fikk gulrøtter av Sørmo og en venninne da han plutselig gjorde utfall.

– Eirin sto og gav den gulrøttene, mens venninnen var på utsiden. Plutselig, som lyn fra klar himmel, hogg hingsten tak i min datters nakke. Han beit seg fast og slapp ikke. Venninnen sto på utsiden av luftegården, men løp inn og slo løs på den, slik at den slapp. Så fikk hun dratt henne i sikkerhet, forteller pappa Per Einar til Trav365 .

Venninnen fikk stabilisert Sørmo, og det ble ringt til nødetatene. Faren takker Sørmos venninne for det han mener var livreddende innsats.

– Hadde hun ikke vært der, er jeg sikker på at hun hadde dødd. Hesten hadde ikke sluppet og skulle folk kommet løpende til fra stallen tror jeg det hadde vært slutten, sier han til Trav365.

Kastreres

Det er Bjørn Garberg som er trener for Rofstad Odin. Han forteller at hingsten nå skal kastreres.

Rofstad Odin skal ifølge hestens trener, trønderveteranen Bjørn Garberg, nå kastreres. Også han skal ha blitt angrepet av hesten for et par uker siden.

Sørmos mor, Siw Helen Husby, har lagt ut en melding på Facebook hvor hun takker for alle meldinger familien har mottatt etter datterens ulykke. Der forteller hun blant annet at den skadde oppasseren ikke vil at hesten skal klandres.

«Det er ønskelig at Rofstad Odin ikke skal «svartelistes». Eirin er fortsatt veldig glad i hesten. Og ta godt imot hest og «krætsen roinnt» Rofstad Odin når han stiller til start igjen. Både kusk og eier har det tøft i disse dager, men ingen har noe skyld i ulykken», skriver hun.

Rofstad Odin har i år tjent 355.000 kroner, mye av dette i V75-løp.