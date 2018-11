Carlsen om sin berøring av brikke: Jeg fulgte reglene

SPORT 2018-11-12T19:10:47Z

LONDON (VG) (Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 1/2–1/2) Magnus Carlsen (27) og Fabiano Caruana (26) har fortsatt bare spilt uavgjorte partier i sjakk-VM.

Publisert: 12.11.18 20:10 Oppdatert: 12.11.18 20:27

– Jeg har fortsatt noe å gå på. Men jeg synes ikke han spiller fryktinngytende, sa verdensmesteren til VG etterpå.

– Han er ikke lett å slå, fastslo Carlsen.

Til NRK sa han:

– Jeg synes jeg sto litt ubehagelig fra åpningen, jeg følte at jeg sto dårligere. Så klarte jeg å utligne det. Og så fikk jeg litt fordel i sluttspillet. Men jeg tror ikke jeg hadde noen sjanser.

– Jeg tenkte kanskje at jeg kunne presse ham litt, men jeg skjønte etter hvert at jeg ikke kunne gjøre fremskritt. Det var litt synd.

Under partiet var det en viss debatt om det Carlsen gjorde i forbindelse med trekk nummer 17, da han berørte springeren uten å foreta noe trekk.

– Reglene sier at hvis du rører ei brikke i den hensikt å flytte den, så må du flytte den, oppklarte sjakk-dommer Hans Olav Lahlum i VG-studio.

– Han tar i springeren, fastslo Lars Monsen på NRK-sendingen.

Hvis du kommer borti ei brikke av andre grunner, kan spilleren bare si «j'adobe» og fortsette.

– Ja, jeg sa «j'adobe». De som vil kontrollere det, kan bare se etter, sa Carlsen til VG-TV etterpå.

De to første partiene i VM-matchen endte med remis - etter at først Carlsen og så Caruana hadde dominert med svarte brikker.

Mandagens parti, der Fabiano Caruana hadde fordelen av hvitt, ble ikke det samme fyrverkeriet og endte med remis etter drøyt fire timer timer.

Caruana gjentok sin åpning fra parti nummer én: e4. Etter ganske få trekk fastslo Jon Ludvig Hammer i VG-TV-studio at det gikk mot et kampparti:

– Nå er hansken kastet, av begge to, mener Norge nest beste sjakkspiller.

Etter hvert mente computerne at Caruana hadde fått et lite overtak, men de fleste eksperter var likevel klar på at det gikk mot remis.

Carlsen spilte raskt og hadde et hvert et solid overtak på tid - mens det på brettet var fordel Caruana. Vanligvis er det et veldig godt tegn at Carlsen «trekker» fort.

Rundt trekk nummer 17 ble det en diskusjon om Carlsen hadde berørt ei brikke uten å flytte den.

Amerikaneren hadde et visst trykk, men mistet det mot trekk 30.

– Han må være rimelig gretten når han tenker på stillingen han hadde etter 16 trekk, det er dårlig spilt av Caruana. Han er på defensiven, sa Jon Ludvig Hammer i VG-TV.

Likevel tydet alt på remis.

– Dette er nå 99,99 prosent remis, om ikke en av dem skulle sovne og tape på tid, fastslo Judit Polgar, tidenes beste kvinnelige sjakkspiller, på Twitter.

– Magnus er i hvert fall utenfor tapsfare, fastslo manager Espen Agdestein i VIP-loungen, samtidig som Carlsens vinst-muligheter heller ikke fremsto særlig store.

Før mandagens parti krevde Team Carlsen et møte med arrangørene og dommeren der de krevde at det måtte bli varmere i spillelokalet. Manager Espen Agdestein forteller at de hadde med egne termometre for å vise at temperaturen der spillerne sitter ikke var de avtalte 22 grader.

– De målte temperaturen for høyt i rommet.

Tirsdag er det nytt parti. Da har Magnus Carlsen hvite brikker i VM-arenaen i London-området Holborn. Dette er tredje gang nordmannen forsvarer sin VM-tittel etter at han ble verdensmester i Chennai i 2013.