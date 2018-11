VM-TOER: Lionel og Gøran Antonsen var kun knepent slått til annen etter en tung tur i VM på Yonkers i USA sist. Kan runde alle Big Noon-løpet om det blir litt tempo på forestillingen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Ferrari og Lionel i hovedrollen i V75

SPORT 2018-11-16T09:17:37Z

En fantastisk V75-omgang er i vente med våre kanoner Lionel og Ferrari B.R. på startstreken, samt Axel Jensens minneløp.



Anders Olsbu

Publisert: 16.11.18 10:17

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar VM-toeren Lionel stå ugardert i Big Noon-løpet.

– Lionel var strålende i VM på Yonkers i USA sist. Tross en tung tur utvendig for leder måtte han kun se seg knepent slått. Nå er verdensstjernen tilbake på Bjerke og skal ha en fin sjanse til å runde til seier i Big Noon-løpet. Men eier og kusk Gøran Antonsen varsler et pent løpsopplegg. Men blir det bare litt tempo, kan han runde alle. Global Trustworthy er verst i mot, mener Olsbu.

Han mener Ferrari B.R. er et sikrere holdepunkt.

Ferrari B.R. vant meget lett og imponerte i sitt comeback etter skade sist. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Midtfjeld-traveren står fint til spormessig og kan muligens bli vinket til tet i bronsedivisjonen. Uansett skal han regnes med en god sjanse, og han blir min hovedbanker, sier Olsbu.

Axel Jensen-løpene er åpne affærer. Frode Hamre er svært sentral i begge. Han har tre hester både i hoppeavdelingen og i den åpne avdelingen. Med maks klaff kan han ta storeslem.

Dagens banker

Ferrari B.R. (V75-1) var solid til seier i sitt comeback og kan ventes ytterligere forbedret nå.

Dagens luring

Vainqueur R.P. (V75-6) avsluttet flott til tredje i Sverige sist. Hamre tror hesten kan vinne fra dødens.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 300 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2362,50 kroner

V75-1 (2100ma)

3 FERRARI B.R.

——————————

2 Västerbo Exact

7 Sir Q.C.

4 Hickothepooh

6 Linus Boy

10 Aileron

5 The Last Ticket

1 Rolex Bigi

9 Photo Va Bene

8 Gigant Invalley

Løpet

Jeg lar Ferrari B.R. stå ugardert i dette sølvdivisjonsoppgjøret.

Favoritten

Ferrari B.R. gjorde et flott comeback etter langt skadefravær sist. Fikk overta fra Donatomite etter 500 meter som gikk etter 1.10. Fikk siden dirigere og hadde full kontroll til slutt. Midtfjeld-traveren kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. 5-åringen er bra fra start. Har et par raske på innsiden, men det signaliseres at han kan få overta. Har et par raske på utsiden også. Uansett skal hesten som har vunnet hele 18 av 22 løp regnes med en god sjanse igjen.

Outsiderne

Västerbo Exact satt fast med vinnerkrefter i lederrygg sist og var flink toer i et langløp nest sist. Åpnet i 1.07-fart sist, men det signaliseres at han ønsker rygg på Ferrari B.R.

Sir Q.C. var tapper toer fra dødens sist og går gode løp hver gang. Sjanseartet spor.

Luringen

Hickothepooh mistet ryggen da Donatomite overtok midtveis i Th. Marthinsens æresløp sist, men kjempet tappert helt inn og tapte kun med hode til sistnevnte. Feilfritt og med posisjonsklaff kan Trond Anderssen-traveren ende blant de tre.

Startsiden

Västerbo Exact er lynrask fra start, men vil trolig ha ryggen til Ferrari B.R. Hickothepooh og The Last Ticket vil nok også prøve seg en bit.



V75-2 (2600ma)

3 VELVATTER

6 STAND BY KEN

5 TOKAREV

8 SWEET ON YOU

2 WORRYWART

1 USAIN CUP

11 Billie Jean

9 Mr. Panamera

7 Viper Lavec

——————————

4 Elsa C.B.

10 Mikkel H.R.

12 Eros Barsk

Løpet

Et vidåpent løp, hvor nesten ingen er sjanseløse.

Favoritten

Velvatter er ubeseiret i sine to starter i V75 i Hamre-regi. Har stått i bakspor ved begge anledninger, men var helt overlegen sist. Er sterk og skal like distansen. Er satt opp for løpet og kan vinne igjen om han er ytterligere forbedret.

Outsiderne

Stand By Ken vant etter etter veldig fint løp sist. Har fordel av distansen, men er ikke av de raskeste fra start. Fravær av pisk kan være et minus.

Luringen

Tokarev vant veldig lett i europadebuten sist og kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Liljendahl har mer tro på Tokarev enn stallkameraten Sweet On You som står mer sjanseartet til.

Startsiden

Åpent. Kanskje Velvatter eller Tokarev til tet.



V75-3 (2100ma)

10 LIONEL

——————————

5 Global Trustworthy

4 Donatomite

1 Probo O.P.

2 Spitcam Jubb

9 Montdore

11 Art On Line

3 Cash Okay

7 Pebbe Simoni

6 Deep Sea Dream

8 Radieux

Løpet

Lionel kan vinne gulldivisjonen, Big Noon-løpet.

Favoritten

Lionel var knallgod i VM-løpet på Yonkers sist. Tross siste 1100 meter i dødens hadde han grepet i det aller lengste, men ble innhentet på streken. Gøran Antonsen-traveren står sjanseartet til spormessig og skal i utgangspunktet få et fint løp. Om ikke den lange reisen til USA fortsatt sitter i kroppen og det blir litt kjøring i front, kan han runde alle. Men jeg frykter at han kan bli kjørt vel passivt. Han er således ingen sikker vinner.

Outsiderne

Donatomite travet førsterunden i dødens sist og måtte kjempe for å holde Hickothepooh fra livet til slutt. Satt fast bak Ferrari B.R. gangen før og var nede på 1.10-tallet tredje sist. Kan ende blant de tre med posisjonsklaff, men full vei er ingen fordel.

Luringen

Global Trustworthy avsluttet fort til seier fra tillegg på sprint etter ett års fravær grunnet skade sist. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Kan slå til om favoritten får for langt frem.

Startsiden

Nr. 2, 4 og 6 kan løse bra fra start.



V75-4 (2100ma)

1 BAD NITE CALL SAUL

6 GOLDSTILE

5 Something Fishy

10 Baxo Epice

3 Moliere

——————————

4 Crackajack

12 Global Raceway

2 Ricochet Face

8 Faust Boko

7 Red Bar

11 Muscle Mack

Løpet

Jeg streker for halve feltet i dette Klass I-løpet.

Favoritten

Bad Nite Call Saul har imponert voldsomt i det siste etter han skuffet i sine første starter i Norge. Trond Anderssen-traveren jakter nå sin femte strake seier. 4-åringen er lynrask fra start og kan lede hele veien.

Outsiderne

Goldstile feilet seg bort innledningsvis i V75 på Sørlandet sist. Ble innhentet på streken på Axevalla nest sist. Vant lett i Hamre-debuten gangen før. Feilfritt og på sitt beste er han mer enn god nok.

Luringen

Something Fishy ble sittende fast med alt igjen sist. Ble disket fra fjerde for sjenering. Har vunnet 8 av 14 løp i år og skal ikke avskrives.

Startsiden

Bad Nite Call Saul kan forsvare sporet. Crackajack vil kanskje prøve seg litt.



V75-5 (2100ma)

5 HAPPY STEEL

4 WAFFLE CONE

2 CARNA SENSEI

1 NORMANDIE ROYAL

3 TROPICANA ÅS

11 Mily

12 Maharani de Baroda

——————————

8 Miracle Tile

6 Let's Take A Selfie

10 Karamel Hill

7 Kamperhaugs Dina

Løpet

Jeg ser hele åtte hester med vinnersjanse i hoppeavdelingen i Axel Jensens minneløp.

Favoritten

Happy Steel har vært meget bra, og Untersteiner-traveren jakter sin femte strake seier. Hun er imidlertid ikke av de raskeste fra start og kan risikere å bli hengende en bit.

Outsiderne

Carna Sensai har tatt to seirer etter relativt tidlig tetkjenning i sine to siste starter og jakter nå sin fjerde strake seier. Steen Juul-traveren står fint til spormessig og skal regnes igjen.

Luringen

Waffle Cone fikk trafikkproblemer da lederen ga seg sist. Ga seg etter en 1.07-åpning og press nest sist. Er rask fra start og på sitt beste kan hun muligens lede hele veien.

Startsiden

Waffle Cone, Carna Sensei og Tropicana Ås kan kjører om føringen. Kamperhaugs Dina er også meget kjapp, men står langt ute. Det spørs om hun blir laddet over full distanse, da hun ikke kan gjøre for mye selv.

V75-6 (1609ma)

5 ENTERPRISE

1 CONFIDENCE

4 VAINQUEUR R.P.

3 SEVEN AND SEVEN

9 GIVEITGASANDGO

——————————

10 Snowstorm Hanover

7 A Brave Heart

6 Gretzky B.R.

2 Cool Shadow

8 Handsome Hank

Løpet

Åpent også i selve Axel Jensens minneløp. Jeg prøver fem hester.

Favoritten

Enterprise fortjener en seier snart etter flere fine løp. Stefan Melander-traveren ble toer fra lederrygg i Hamburg nest sist og gikk 1.12,2 full vei. 4-åringen har fordel av sprint, og med full klaff kan han kanskje gå til topps.

Outsiderne

Confidence har tatt to strake seirer fra tet. Den danskfødte vallaken er veldig kjapp fra start og kan forsvare sporet. Om ikke åpningen blir for tøff kan han muligens vinne igjen.

Seven And Seven kjørte om føringen sist, men feilet etter 200 meter og havnet sist. Holdt farten godkjent og fikk fjerde da et par konkurrenter feilet. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen etter to måneders pause og skal ikke avskrives her.

Giveitgasandgo, Vainqueur R.P. og Seven And Sevens stallkamerat, er mer enn god nok på sitt beste. Var bra til seier etter relativt tidlig tetkjenning nest sist, men har skuffet litt ellers i det siste. I vår og tidlig på sommeren var han meget bra. Kan få et fint løp og får stå som en outsider.

Snowstorm Hanover ble sliten etter sisterunden i dødens sist. Feilet og rotet en del før det, men gikk 1.11,7 til seier med voltestart fjerde sist. Kan muligens by på en overraskelse feilfritt.

Luringen

Vainqueur R.P. avsluttet sterkt fra køen sist til tredje og gikk 1.12,0 full vei. Frode Hamre er ikke fremmed for at hesten kan vinne, selv om han må gå utvendig for leder.

Startsiden

Confidence kan forsvare sporet. Seven And Seven kan muligens utfordre.



V75-7 (1609ma)

1 SMEVIKENS CRUISER

2 PROMO KEMP

3 Masterglide

——————————

9 Trophy Spring

10 Mellby Emeralds

5 Rapide Frecel

6 Always On Time

11 Flashing Boko

8 Floris Baldwin

7 Kick Off Classic

4 Etna B.R.

12 Robin G.T.

Løpet

Jeg sjanser på tre hester i bronsedivisjonen, men her skulle jeg gjerne hatt råd til mange flere.

Favoritten

Smevikens Cruiser måtte slippe sist til Masterglide etter snaue 500 meter, som gikk etter radige 1.07,0 og ble sittende fast da sistnevnte trakk seg. Ble også hindret gangen før. Radet opp seirer før det. Kan muligens forsvare sporet, men det er flere raske på utsiden. Sprint er en fordel i så måte.

Outsiderne

Promo Kemp har vært meget bra til to strake seirer i Robert Bergh-regi og har hevet seg et hakk. Står fint til spormessig. Er nok aller best i tet, men det spørs om han kommer dit. Skal uansett regnes om han viser seg fra sin beste side.

Luringen

Masterglide måtte åpne knallhardt for å ta teten etter 450 meter fra Smevikens Cruiser sist. Har igjen fått spor på utsiden. Skulle han klare å komme foran tidligere, stiger sjansene, om ikke åpningen blir beinhard som sist.

Startsiden

Smevikens Cruiser og Masterglide åpnet i 1.07-fart sist. Etna B.R., Rapide Frecel, Always On Time og Promo Kemp løser også meget bra.

NØKKELKUSKEN

Navn: Frode Hamre

Alder: 54 år

Antall seirer i år: 83

Antall seirer totalt: 2.003

Sender ut A-laget

Superlørdag av høy internasjonal klasse på Bjerke, med mange topphester på plass. Da er det naturlig at stall Frode Hamre er godt representert. Hamre mener stallen har vinnersjanse i seks av syv løp.

V75-1: - En Ferrari B.R. i normalform skal vinne et slikt løp. Og han var god første gang ut etter lang pause i Bergen sist. Banker.

V75-2: - Jeg har tro på Velvatter som har vunnet sine to første løp i vår regi på sterkt vis. Kan vinne igjen, men jeg setter Tokarev først. En formsterk slugger som liker den lange distansen. Garderinger til Mr. Panarema og Usain Cup, som begge har vunnet løp på lang distanse i det siste.

V75-3: - Han har et helt riktig løp på papiret, Lionel. Normalt en vinner, men når kusken varsler snilt opplegg og kjøring til slutt, kan det faktisk skje noe. Global Trustworthy imponerte stort første gang på direkten etter ett års pause og er en klar gardering. Min egen Donatomite ver i toppform og skal også regnes om Lionel garderes.

V75-4: - Han galopperte sist, Goldstile, uten at vi har funnet ut hvorfor. Gikk veldig bra de to første gangene for oss. Jeg tror han kan vinne om han gjør det han kan. Hesten å slå er trolig Bad Nite Call Saul, som kan lede veldig lenge. Crackajack er en flott type som skal tidlig på som gardering.

V75-5: - Jeg har god tro på vår egen Waffle Cone. Hun kan fort sitte i tet. Derfra øker sjansene. Hardest konkurranse kan hun få av stallvenninnen Normandie Royal som satt bom fast som toer med alt igjen sist. Har vunnet tre av sine fem siste. Mily kommer fra Sverige med toppform. Det samme gjør danske Carna Sensei.

V75-6: - Hun gikk et knallsterkt løp som treer i Eskilstuna sist, Vainqueur R.P. Han er den av våre tre i løpet jeg tror mest på. Han kan vinne et slikt løp fra dødens. Selv kjører jeg Seven And Seven som regnes rett bak stallkameraten. Vår tredje, Giveitgasandgo har bakspor og har manglet litt på toppformen. Men kapasiteten er stor. En outsider. Av konkurrentene tror jeg Confidence er motbudet. Han kan bli vrien å slå om han får tet.

V75-7: - Vår tidligere stallhest Promo Kemp kommer fra Sverige med to sterke seirer i bagasjen. Får tipset foran Masterglide som har et høyt toppnivå. Selv kjører jeg Rapide Frecel som tok en flott seier sist. Jeg kjører til i håp om tet, men vet det er mange raske på innsiden. Always On Time er luringen i løpet. Laddes garantert for tet. Får han den er han av dem som kan vinne.