DRØMMEFANGST: Tore Øvrebø kan si seg usedvanlig godt fornøyd med metall-mengden som er med den norske troppen hjem fra Sør-Korea. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Toppsjefens triumf

kommentar

Publisert: 25.02.18 19:17

SPORT 2018-02-25T18:17:19Z

PYEONGCHANG (VG) Den norske OL-suksessen skyldes summen av en rekke faktorer. Men det er lov for Tore Øvrebø til å glise litt ekstra bredt på flyet hjemover.

Det er alt annet enn overraskende at det er sprik i Norges evne til å hevde seg i OL , avhengig av hvilken årstidsvariant vi snakker om.

Men nå er kontrasten fra de to siste lekene til å ta og føle på, og det er knapt måte på hvor mye hyggeligere det blir for toppidrettssjefen å reise hjem fra Pyeongchang, enn det var for Rio de Janeiro for under to år siden.

I Brasil var fangsten fire bronsemedalje r, det svakeste i et sommer-OL på mer enn 50 år.

I Sør-Korea ble det satt ny medaljerekord, der lagbronsen i alpint, som fremgår av denne videoen, var blant de hyggelige avslutningsinnslagene.

Det er et kronisk tema for Olympiatoppen å vekte innsatsen sommerstid mot vinterstid, og det er vanskelig å fastslå nøyaktige årsakssammenhenger i samspillet mellom Øvrebøs paraplyorganisasjon og de ulike særforbundene.

Men nå som vintersuksessen har overgått alt vi har sett tidligere, er det jo grunn til å dvele ved hva som gjør at det aldri har gått bedre på snø og is.

Én faktor kan ha med timing å gjøre, ut fra utøveres alder og tidspunkt i karrieren.

Vi har fått mye ut av nøkkelveteraner, som har preget idretten lenge, som Aksel Lund Svindals utforgull og Marit Bjørgens fortsatte medaljesult.

Samtidig er det delvis gjennomført et generasjonsskifte i deler av troppen, som viste seg å slå heldig ut. For eksempel er OL godt timet tidsmessig, sett i forhold til utviklingen til Johannes Høsflot Klæbo og skøytekanonene fra Vestlandet.

En annen er at målbevisste satsinger har gitt resultater.

Skal du lykkes i OL, må arbeidsverktøyet fungere, og i det store bildet har ski og smøring fungert godt i OL.

Det har trolig også vært klokt at det var definert et tydelig medaljemål, som attpåtil er overgått så det ljomer etter, og nå må det ikke nøles med å skape en ny og enda mer ambisiøs plan for Beijing.

Norsk idrett nyter også godt av at idrettsgrener som hopp og skøyter har funnet typene utenfra, som gir oss det lille ekstra, og i Jeremy Wotherspoons tilfelle er det direkte fascinerende hvilken effekt endringer i opplegget har hatt.

Men det er også andre viktige suksesskomponenter, som at klubbmiljøer vest i hovedstaden gjør at det ikke lenger er så trønderdominert som det har vært i herrelangrenn, og at det finnes en morfar der ute som åpenbart vet alt om kodeknekking. Og at Bergens-klubben Fana virkelig har tatt på seg rollen som skøytesentral og medaljørfabrikant.

Legg en solid dose systematisert lagtankegang til grunn, så blir vintertotalen ganske så smurt.

Og ser man for eksempel Ragnhild Mowinckel lykkes der vi ikke har hatt tradisjon for det i OL, er tanken nærliggende om hvordan det bør letes etter nye suksessområder, også sommerstid, for å stå bedre rustet neste gang.

Mer systematisk satsing i kvinneklasser i vannidretter, er for eksempel et mulig medaljepotensial for kommende sommer OL.

Hvis vi beveger oss tilbake til kuldegradene, er det tross alt ett moment som heller ørlite vann i de jubelsprengte årene, og det er at veksten i antall øvelser selvsagt har påvirket muligheten til å toppe medaljetotalen.

Nå skal det garantert evalueres på Sognsvann igjen, denne gangen med et langt hyggeligere fortegn enn etter Rio. Det skal vi unna oss.

Men så skal det planlegges videre.

Om fire år er det Kina. Da er alt annet enn 40-tallet et defensivt mål.