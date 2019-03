ODDSEKSPERT: Tor Henrik Stensland i Aller Media får snart Ole Gunnar Solskjær på kroppen. Mot slutten av mars skal han tatoveres. Foto: Håkon Eikesdal

Dagbladets oddsekspert tippet feil – må tatovere Solskjær på kroppen

Om noen dager må oddsekspert Tor Henrik Stensland (25) tatovere ansiktet til Ole Gunnar Solskjær på kroppen - etter at han veddet på at Manchester United ikke skulle ta seg videre i Champions League.

Oddsekspert i Aller Media, Tor Henrik Stensland, trodde det var umulig for Manchester United å slå ut Paris Saint-Germain, etter at det franske laget ledet 2–0 etter kampen på Old Trafford.

– Jeg ville ha litt spenning under kampen. Så jeg veddet en tatovering med bilde av Solskjærs ansikt, inne i et ror, om de gikk videre. Da de scoret allerede i det andre minutt, begynte jeg jo å tenke litt, sier Stensland til VG.

Manchester United vant som kjent 1–3 etter VAR-drama og straffescoring helt på tampen.

Datoen Solskjær skal i blekk på kroppen til Stensland blir antageligvis 25. mars. 25-åringen kan ikke trekke seg nå.

– Da de gikk videre, ble jeg først kjempeglad. Jeg var i gledesrus i 15 sekunder. Så tenkte jeg: Åj, jeg må gjennomføre dette. Men det er ikke en tatovering jeg vil bære med stolthet. Jeg er egentlig ikke en type som tar denne typen tatovering. Så det blir på låret, høyt opp på utsiden, slik at jeg kan skjule den under shortsen, sier Stensland.

– Angrer du på veddemålet?

– Både ja og nei. Det var idiotisk, svarer oddseksperten.

Han regner med at tatoveringen vil koste rundt 6000 kroner. Han har startet en pengeinnsamling, og overskuddet skal gå til Kreftforeningen.

Manchester United-avansement sto til 14 i odds, mens PSG-avansement var satt til 1,03 i odds.

– Jeg er United-supporter. Men jeg vil egentlig ikke tatovere kroppen min med en slik tatovering. Det får bli en morsom historie å fortelle barna når den tid kommer, sier Stensland, og legger til:

– Det er greit det er Solskjær, at det er en nordmann som skal tatoveres på kroppen min. Det kunne vært verre.

