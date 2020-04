BEKYMRET: Anders Mols lunge kollapset to ganger i 2017. Her fra en volleyballturnering på Jernbanetorget i Oslo sommeren 2019. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Mol om lungekollapsen og coronaviruset: – Tenkt en del på det

Anders Mol (22) sin lunge har kollapset to ganger i karrieren. Det gjorde verdens beste sandvolleyballspiller ekstra bekymret da coronaviruset brøt ut.

– Jeg har vært litt skeptisk selv, for jeg har gjort et ganske betydelig inngrep i lungen og man kan ikke vite om man er mer utsatt på grunn av det, forteller Anders Mol til VG.

Han er for tiden hjemme med sin store volleyballfamilie i bygda Strandvik på Vestlandet. Vanligvis reiser han verden rundt med makker Christian Sørum på denne tiden av året. Sammen er de verdens beste lag og har vært nummer én på rankingen siden august 2018.

Veien til å bli verdens beste sandvolleyballspiller var ikke enkel. Da han spilte innendørs i Belgia i 2017 kollapset lungen hans to ganger. Det endte med operasjon i mai samme år, hvor luftblærer øverst i lungen ble fjernet.

Da coronaviruset brøt ut, ble sandvolleyballspilleren usikker på om lungeproblemene kunne føre til at han kunne bli hardere rammet om han skulle bli syk.

– Jeg har tenkt en del på det, så jeg pratet med landslagslegen vår, Roald Bahr, han sier at jeg ikke skal være mer utsatt enn vanlige folk etter den operasjonen jeg hadde, sier Mol, og fortsetter:

– Jeg prøver bare å holde meg på den sikre siden, tar alle forholdsregler og prøver å ikke bli syk. Jeg tenker på det, for hvis jeg blir syk så kan det hende at jeg blir hardere rammet. Men jeg tror på legen min og jeg tror det kommer til å gå fint.

I fjor sommer tok han VM-bronse:

Mol forteller at lungen hans nå er tilbake i god stand, men at han fortsatt kjenner forskjell.

– Det tok tre måneder etter operasjonen, så var den egentlig helt perfekt igjen. Jeg kjenner det litt fortsatt når jeg ligger i forskjellige stillinger, den glir ikke sånn som før. Så jeg kjenner forskjell på de to lungene jeg har. Den henger fast i lungeveggen, det vil si at den ikke glir fint i et vakuum som den andre gjør. Det kjenner jeg litt av og til. Bortsett fra det er den helt fin.

VG har vært i kontakt med landslagslege Roald Bahr. Han ønsker ikke å uttale seg om pasienter i media.

les også Det norske idrettsunderet: – Helt ekstremt

Mol og makker Sørum var blant Norges aller fremste gullhåp før OL i Tokyo. Nå er lekene utsatt ett år, men Mol tror ikke det gjør noe med favorittstempelet.

– Det har vært litt vanskelig å omstille seg, man må ta det inn og det er ganske mye som har skjedd, sier Mol.

– Jeg tror vi er godt forberedt uansett. Om det hadde vært OL i år, hadde vi vært kjempebra forberedt og samme med neste år. Det kan være en fordel for oss, men det kan også være en fordel for Norge. Vi får et år til på å trene med juniorene våre, og kanskje de kan være med på kvalifiseringen så vi får et andrelag inn i OL, avslutter han.

Publisert: 23.04.20 kl. 17:08

