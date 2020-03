SISTE LØP: Hege Bøkko kan ha gått sitt siste internasjonale skøyteløp i Vikingskipet på Hamar under skøyte-VM for fire uker siden. Mandag er hun ferdig isolasjonen etter høyst sannsynlig å ha blitt smittet av coronaviruset. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hege Bøkko: – Vanskelig å «slå opp» med skøyter

Hege Bøkko (29) innrømmer at motivasjonen for å fortsette karrieren på isen er lav, men også at det sitter langt inne for henne å avslutte den etter et langt liv i toppidretten.

– Det er et liv jeg har hatt i 12 år. Det er vanskelig å «slå opp» med skøyter, sier hun i dette intervjuet med VG.

Hennes mangeårige landslagvenninne Ida Njåtun (29) har det omtrent på samme måte. Mens Hege Bøkko grubler i samboerskap med kjæresten Håvard Lorentzen (27) hjemme i Bergen, gjør Ida Njåtun det sammen med sin samboer og landslagsløper Allan Dahl Johansson (21).

– Det er veldig ønskelig at hun er med på det. Hege har også vært en bærebjelke for jentene på skøytelandslaget. Hvis hun kjenner at det er riktig å gå videre, må hun gjøre det. Jeg må kjenne om motivasjonen kommer. Akkurat nå er det veldig deilig å ha pause, svarer Ida Njåtun på spørsmål om Hege Bøkkos endelige avgjørelse vil påvirke hennes - og om hun vil fortsette.

– Jeg er veldig, veldig usikker, sier Hege Bøkko.

Hun gjorde seg for alvor bemerket internasjonalt under OL i Vancouver for 10 år siden. Ida Njåtun gjorde det med 2.plass på 1500 meter i verdenscupen noen måneder senere, og gikk inn til bronsemedalje sammenlagt i allround-VM for fem år siden.

DOBBELT-FARVEL? Hege Bøkko og Ida Njåtun under skøyte-VM på Hamar for fire uker siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hege Bøkko har så langt vært mer åpen enn Ida Njåtun om at «det begynner å dabbe av». Hun viser til at hun i desember i fjor kjente at «nok er nok» og fikk skøyter i halsen. Hun tok noen uker pause, men fikk til sin overraskelse motivasjonen tilbake. Hun hadde veldig lyst til å gå VM på hjemmebane i Vikingskipet i månedskiftet februar til mars.

Det gjorde hun og Ida Njåtun, som fikk VM-plassen etter at en annen løper trakk seg fra mesterskapet.

– Jeg har ikke følt mer og mer lyst hver dag nå, i motsetning til dengang, sier Hege Bøkko.

Nå føler begge at de må si ja til å ta to nye år på isen - med tanke på Beijing-OL 2022 - hvis de gir landslagssjefene Jeremy Wotherspoon (sprint) og Bjarne Rykkje (allround) beskjed om at de vil fortsette.

– Det er veldig langt frem i tid. Nå er det fortsatt mars måned. Det er veldig tidlig. Normalt sett ville jeg sett frem til denne tiden, der jeg pleier å gjøre andre ting enn å gå på skøyter. Corona-viruset setter stopp for det. Hege Bøkko sier at hun er skikkelig giddeløs og lat.

– Det hjelper ikke å være isolert, forklarer hun.

Hun og samboer Håvard Lorentzen har vært det som følge av symptomene på corona-viruset og covid-19 de har kjent og blitt slått ut av de siste tre ukene. Mandag er de fri til å gå ut av isolasjonen. På spørsmål om hun har rådført seg med sin regjerende OL-mester på hjemmebane når det gjelder egen karrieres skjebne, svarer hun ja.

– Vi har snakket en del om det. Men i bunn og grunn er det min avgjørelse. Jeg kan ikke gå på skøyter fordi han gjær det. Han vil at jeg skal fortsette. Han vil være der for meg, men jeg føler at jeg ikke har vært til særlig god hjelp for ham, sier Hege Bøkko.

– Jeg har ikke vært en god lagspiller. Jeg har vært i dårlig humør og lei meg, tilføyer hun.

Publisert: 29.03.20 kl. 20:24

