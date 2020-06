Kommentar

Idrettens store utfordringer: Verkebyllene henger sammen

Av Leif Welhaven

Idrettspresident Berit Kjøll og NFF-elitedirektør Lise Klaveness er blant de mest fremtredende kvinnelige idrettslederne. Dessverre er det i sørgelig mindretall i NIF-systemet. Foto: VG

Det er all grunn til å anta at det hadde vært lettere å angripe problemet med spiseforstyrrelser i idretten dersom gutteklubb-preget i ledelsen hadde vært mindre dominant.

To krevende saker for den norske idrettsbevegelsen har den siste tiden blitt grundig problematisert: Utfordringer rundt spising og kjønnsbalansen i toppen.

Det få derimot har snakket så mye om, er den sannsynlige sammenhengen mellom disse problemstillingene.

Vi vet at kjønnsbalansen i idrettsledelsen ikke er mye å juble over, og at det for eksempel er forstemmende få menn som gidder å møte opp når temaet drøftes og tall legges frem i forbindelse med «Idrettens kvinnedag». Idrettspresident Berit Kjøll har definitivt sine ord i behold i karakteristikken av situasjonen som «uakseptabel».

Men dessverre vet vi veldig lite konkret og etterprøvbart om hvordan det preger en organisasjon at det er så kjønnsskjevt i toppen,

Det kan jo ikke være sunt at absolutt alle idrettskretsene har mannlige sjefer, mens mer enn tre fjerdedeler av særforbundene har det samme. Dessuten er nøkkelposisjoner på trenersiden så til de grader mannsdominert. Men hva gjør summen av dette med klimaet i organisasjonen?

Her kan vi ikke fastslå særlig mye med sikkerhet, men det er vanskelig å se annet enn at en mannstung ledergjeng ikke er det optimale når man skal angripe et problem som spiseforstyrrelser. Gitt hvor lite forskning som finnes og hvor gammel den er, er det mulig å undres over hvorfor ikke temaet har vært tydeligere adressert over tid.

Det altfor enkelt å sette to helt parallelle streker mellom svak kjønnsbalanse og ditto prioritering av dette området, men det må være tillatt å spørre om idretten har vært godt nok rustet på systemnivå til å fange opp og hjelpe idrettsutøvere som får problemer med mat.

For andelen som sliter med mat og er jenter eller unge kvinner, hadde det kanskje føltes tryggere og enklere å forholde seg til maktpersoner dersom flere av disse var av samme kjønn?

Når vi hører mannlige ledere snakke om at de ikke blir kontaktet av utøvere om temaet, eller hvor vanskelig tilfeller er å plukke opp, går det jo an å undres over hvorfor det er slik.

For problemene er åpenbart reelle.

Så lenge kroppen er utøvernes våpen, og sammensetningen av den kan påvirke resultater, vil vi aldri få en idrett fri for spiseforstyrrelser. Men vi kan nok gjøre mye for å gjøre rammene for å hjelp og støtte bedre og mer robuste. Og da vil nok et av nøkkelpunktene handle om flere kvinnelige rollemodeller i ledende posisjoner.

Nå er det riktignok fremgang på flere fronter, med kvinnelig president, visepresident og generalsekretær i NIF som eksempler på utvikling. Vi ser også at blant annet fotballforbundet har intensivert arbeidet med balanse. Erfaringene med Lise Klaveness i rollen som elitedirektør fremstår utelukkende positive, og nå er det også en kvinne på plass som kommunikasjonsdirektør. Men samtidig var bare to av nærmere 50 kvinner i det siste uttaket til A-lisens. Og for idretten som sådan går fremgangen fryktelig sakte.

Av og til kan det være lurt å se ting litt i sammenheng, og her fremstår koblingen ganske klar. Er du en kvinnelig idrettsutøver, ung og med et tiltagende problematisk forhold til mat, er det ikke sikkert en godt voksen mann er den du lettest tyr til for å åpne det opp om noe så privat som kropp og vekt ...

Publisert: 10.06.20 kl. 14:07

