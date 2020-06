VENTER BARN: Carina Olset blir mor for andre gang. Her fra VM i Seefeld i 2019. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

NRK-programleder Carina Olset er gravid

NRK-profil Carina Olset og samboer Tor Øyvind Hovda venter sitt andre barn sammen.

Det bekrefter programlederen på Instagram.

«Det gikk som det måtte gå, det hjemmekontoret» skriver hun i innlegget, hvor datteren Pernille har på seg en genser hvor det står «storesøster»:

For litt over ett år siden fikk Olset og Hovda sitt første barn, datteren Pernille. De to møtte hverandre på Tinder våren 2018.

Olset har i årevis ledet blant annet fotballsendingene på NRK.

Publisert: 09.06.20 kl. 16:08

