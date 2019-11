KAPTEINEN: Siya Kolisi fotografert på trening foran lørdagens finale i VM i rugby. Foto: Mark R. Cristino / Sports Inc

Hva hadde Nelson Mandela sagt om han hadde sett dette?

Nelson Mandela brukte rugby til å samle Sør-Afrika som nasjon. Lørdag er landet igjen i VM-finale – og for første gang med en svart kaptein.

Nå nettopp







Nå avdøde Mandela gjorde et bevisst valg da han før og under rugby-VM på hjemmebane i 1995, året etter at han ble valgt til president, fremsto som den fremste supporteren til «Springboks», som er kallenavnet på landets rugbylandslag.

Inntil da hadde rugby vært forhatt blant mange svarte, fordi det var en sport dominert av de hvite. Men Mandela møtte spillerne (bare én av dem var svart) og oppmuntret dem, og han møtte på kamp i landslagsdrakten – med lagkapteinen François Pienaars navn.

På veien mot et sensasjonelt VM-gull skjedde noe som ville ha vært utenkelig rett før: Svarte sørafrikanere heiet på rugbylandslaget, og hvite tilskuere på Ellis Park i Johannesburg ropte Mandelas navn.

les også Han fikk Mandela til å juble

Trollmannen Nelson Mandela er død, men igjen skjer det store ting. Sør-Afrika er igjen i finalen, og Siya Kolisi er den første svarte kapteinen til å lede Springboks. BBC uttrykker det slik: «A kid from nowhere who hopes to go where none have gone before».

Han gjør noe som ingen har gjort før ham når Sør-Afrika lørdag møter England i finalen. Foruten gullet i 1995, vant de også i 2007 (mesterskapet arrangeres hvert fjerde år).

GODE BUSSER: Lagkapteinen Francios Pienaar (t.h.) får VM-trofeet av president Nelson Mandela etter finaleseieren over New Zealand i 1995. Foto: Ross Setford / AP

Kapteinene både i 1995 (Pienaar) og i 2007 (John Smit) var hvite. Denne gang kan det bli en svart som mottar pokalen på vegne av Sør-Afrika – om de skulle klare å vinne.

Rugby er en idrett som betyr mye i enkelte land i verden. Men bare i Sør-Afrika har den fått en så sterk politisk betydning, takket være den kloke Nelson Mandela.

– Hvis Siya får sjansen til å løfte trofeet lørdag, så vil det være langt større enn det som skjedde i 1995. Mye større. Det vil endre kursen i landet vårt, sier Smit.

Bryan Habana, helten fra 2007-finalen, uttrykker det omtrent på samme måte:

– Hvis Sør-Afrika vinner med Siya Kolisi som kaptein, så vil det være helt monumentalt. Det vil være på nivå med Mandela i 1995, om ikke enda større. Det vil være historisk, sier Habana.

les også Rugby-stjernen viser frem skrekkskaden etter løvebittet

Historien om Kolisis vei til VM-finalen er sterk. Da Sør-Afrika vant i 2007, fulgte han finalen i Paris fra en liten kafé hjemme i Zwide – etter som de ikke hadde TV hjemme. Det var ingen rundt ham som drømte om å bli rugbystjerner den gang.

Moren, Phakama, var 16 år da han ble født. Faren Fezakele gikk siste år på skolen. Moren døde da han var 15, og bestemoren, Nolulamila, ble hans nye holdepunkt i livet.

TØFFE TAK: Kolisi blir forsøkt stoppet av fire kanadiske spillere tidligere i VM. Foto: Annegret Hilse / X06848

I intervju med japanske medier før mesterskapet fortalte Kolisi om en tøff oppvekst.

– Det var tøft å holde seg på den rette veien, for noen gang får sulten til å gjøre ting du aldri trodde du ville gjøre. Noen av vennene mine ville stjele, andre gikk bort, fordi de gjorde dumme ting.

Talentet hans ble oppdaget da han var 12, og han spilte for yngres landslag inntil han i 2013 debuterte for rugbyheltene i Springboks.

Landslagssjefen Rassie Erasmus gjorde Kolisi til lagkaptein i 2016. Han ble den første svarte kapteinen etter 126 år.

les også Byttet ut fotball med rugby etter overgangsrot: Nå vil Lie lede rugbyjentene til OL

Han er gift med hvite Rachel Smith, og barna deres, Nicholas Siyamthanda (4) og Keziah (2), er vakre som en drøm. Etter at hans mor døde, har også hennes to barn med en annen mann, altså hans halvsøsken, vært en del av familien.

– Jeg har sett hva det å vinne VM i rugby gjør med landet vårt. Jeg er gammel nok til å huske det som skjedde i 200, og jeg husker hva det gjorde den gang, og jeg vet hva det ville gjøre nå, sier Siya Kolisi.

PS: Om du vil vite mer om VM-finalen i rugby i 1995, er det all grunn til å anbefale spillefilmen med Morgan Freeman som Nelson Mandela og Matt Damon som lagkapteinen François Pienaar, «Invictus».

Kilder: BBC, Irish Times, Mail and Guardian.

Publisert: 03.11.19 kl. 22:25







Mer om