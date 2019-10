Magnus Carlsen vant og er på vei mot VM-finalen

BÆRUM (VG) (Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 10,5–5,5 etter seks partier) Magnus Carlsen (28) vant tirsdagens andre parti mot Fabiano Caruana (27) og har dermed tatt et langt steg mot VM-finalen i Fischer-sjakk. Han briljerer med svarte brikker.

Det er første gang det skal kåres en verdensmester i såkalt Fischer-sjakk - selvfølgelig oppkalt etter mannen som vant verdens mest kjente VM-match, Bobby Fischer.

– Jeg spilte veldig aggressivt, så det er bra, sa Carlsen til VGTV på vei ut til spillerloungen.

Når seks partier i «fartsgrener» gjenstår på Høvikodden tirsdag kveld, er Carlsen allerede god på vei til å sikre seg finalebilletten.

Om han vinner, tyder mye på at motstander i finalen blir amerikanske Wesley So, som har taket på semifinalen mot Jan Nepomnjasjtsjij: 11–5.

– Dette er totalt uventet, sier beskjedne So.

Det ble drama mellom disse da russeren fikk tidsstraff på grunn av feil rokade, men Nepomnjasjtsjij protesterte - og det endte med at partiet ble spilt på nytt.

Hurtigsjakk 1: Remis

Magnus Carlsen (hvite brikker) så ut til å stikke av med seieren i et første hurtigsjakkpartiet, men tiden rant ut - uten at han fant noen måte å «sette ballen i mål». Remis var atskillig hyggeligere for Caruana enn Carlsen.

Hurtigsjakk 2: Seier til Carlsen

Jon Ludvig Hammer på VGTV fastslo tidlig at det var en «fantastisk stilling» for Carlsen, som spilte med svarte brikker. Han fikk et solid overtak - både på brettet og på klokka. Og for tredje gang - av tre mulige - vant han med svart.

Finale og bronsefinale går over tre dager fra torsdag. Programmet er det samme som i semifinalen. Førstepremien er på 1,1 million kroner.

I Fischer-sjakk settes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig.

Men det er tre regler som følges:

* Kongen skal stå mellom tårnene.

* Løperne skal stå på felter av ulik farge.

* De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker.

