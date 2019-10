Magnus Carlsen klar for VM-finalen: - Jeg satt nærmest i koma

BÆRUM (VG) (Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 12,5–7,5 etter åtte partier) Magnus Carlsen (28) er klar for VM-finalen i Fischer-sjakk. Motstander blir Wesley So (26).

– Jeg er veldig lettet. Det var mye nerver de siste partiene, sier Carlsen til NRK.

– Siste partiet var veldig rart. Jeg ble stående til vinst etter åpningen og så satt jeg nærmest i koma. Jeg prøvde å finne en plan, men greide ikke det, og så prøvde jeg å ofre meg ut av det, men da ble det bare rot. Mulig han hadde remis helt på slutten, men med tårn f6 så tapte han, sier Carlsen.

– Hvor overrasket er det at du skal møte So?

– Det er ikke så overraskende, men det er overraskende at det ble så klart. Men bra jobbet av ham, så håper jeg at jeg kan by på bedre motstand, sier Carlsen.

Det er første gang det skal kåres en verdensmester i såkalt Fischer-sjakk - selvfølgelig oppkalt etter mannen som vant verdens mest kjente VM-match, Bobby Fischer.

– Jeg spilte veldig aggressivt, så det er bra, sa Carlsen til VGTV på vei ut til spillerloungen etter seier i parti nummer seks.

Wesley So vant 13–4 over Jan Nepomnjasjtsjij.

– Dette er totalt uventet, jeg er jo dårligst rangert her, sa beskjedne So til VGTV.

Det ble drama mellom disse da russeren fikk tidsstraff på grunn av feil rokade, men Nepomnjasjtsjij protesterte - og det endte med at partiet ble spilt på nytt.

les også Carlsens sjakkrival brøt med foreldrene og fikk ny familie da han var 20.

Hurtigsjakk 1: Remis

Magnus Carlsen (hvite brikker) så ut til å stikke av med seieren i et første hurtigsjakkpartiet, men tiden rant ut - uten at han fant noen måte å «sette ballen i mål». Remis var atskillig hyggeligere for Caruana enn Carlsen.

Hurtigsjakk 2: Seier til Carlsen

Jon Ludvig Hammer på VGTV fastslo tidlig at det var en «fantastisk stilling» for Carlsen, som spilte med svarte brikker. Han fikk et solid overtak - både på brettet og på klokka. Og for tredje gang - av tre mulige - vant han med svart.

Fischer-sjakk I Fischer-sjakk settes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig. Men det er tre regler som følges: * Kongen skal stå mellom tårnene. * Løperne skal stå på felter av ulik farge. * De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker.

Hurtigsjakk 3: Seier til Caruana

Caruana hadde en sterk start og computerne ga ham et soleklart overtak - men amerikaneren slet med å få «ballen i mål».

– Dette kan da umulig Magnus overleve, sa Jon Ludvig Hammer. Han fikk rett - tross iherdig innsats av Carlsen.

Hurtigsjakk 4:

– Magnus har en fullstendig vinnende stilling. Det er det vi kaller kliss vinst på sjakkspråket, sa Hammer på VGTV etter 20 trekk. Carlsen hadde klart overtak, men slet samtidig med klokka.

Videre: Finale og bronsefinale går over tre dager fra torsdag. Programmet er det samme som i semifinalen. Førstepremien er på 1,1 million kroner.

