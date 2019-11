I QATAR: Gjert Ingebrigtsen hadde tre sønner i VM-finalen på 5000 meter i Doha. Fra venstre: Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen. Temperaturen utendørs kunne være over 50 grader på dagtid. Foto: Bjørn S. Delebekk/ VG

Friidrettspresident Tømmernes om Qatar: – Det var viktig at vi var der

Friidrettspresident Ketil Tømmernes har landet en konklusjon én måned etter at friidretts-VM i Qatar var over: Det var viktig at vi var der.

Om en måned reiser Liverpool til Qatar for å spille klubb-VM. VG møtte manager Jürgen Klopp torsdag. Han likte ikke spørsmål om å dra til det kontroversielle landet for å spille fotball.

– Disse tingene burde blitt ordnet opp i på forhånd av FIFA eller andre som bestemmer hvor turneringer skal spilles. Som fotballspiller burde du ikke trenge å bekymre deg for noe som helst. Disse tingene burde alle i hele verden diskutere i forkant av avgjørelsen, i stedet for å spørre oss hva vi synes etter at det er bestemt, sa Klopp til VG.

President i Norges Friidrettsforbund Ketil Tømmernes kom nylig hjem fra Doha.

–Jeg mener det er viktig at vi var der. Min oppfatning er at Qatar lar idrett være en katalysator mot et samfunn hvor menneskeretter og likeverd kan stå mer sentralt, sier Tømmernes til VG.

SUKSESS: Friidrettspresident Ketil Tømmernes klapper for Jakob (t.v.) og Henrik Ingebrigtsen etter EM-gull -og sølv på 5000 meter i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han mener idretten kan være en bro for å gjøre verden tryggere. Han snakket med mange lokale og fremmedarbeidere mens har var der. Varmen og hvordan samfunnet der fungerer var tema hver gang.

– De satser hardt på det offentlige, skole, helse, politi og utdanning. De jeg snakket med ville gjerne ha en jobb i det offentlige, lærere er blant de best betalte i landet. Jeg fikk innblikk i et spesielt og godt etablert helsevesen. De satser på forskning og vil ha en kompetansebase for hele verden, sier Tømmernes.

Han er enig med General Robert Mood om at idrettsledere fungerer dårlig som hobbydiplomater i en del av en verden hvor selv verdens beste diplomater sliter.

–Qatar-VM har fått meg til å innse at Idrett er også politikk, men det er opp til utøvere og trenere om de vil være en del av debatten. Klopp er i sin fulle rett til å henvise spørsmål til dem som tar seg av politikk, sier Tømmernes.

CARLSEN I DOHA: I desember 2016 var det VM i hurtigsjakk i Qatar. Magnus Carlsen til høyre. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Amnesty har kritisert Qatar for elendige arbeidsforhold mot migranter som jobber med bygging av stadioner til fotball-VM i 2022. Arbeiderne har opplevd systematiske overgrap, diskriminering og det er tilfeller av tvangsarbeid, heter det i en Amnesty-rapport oppdatert i mai i år.

På Khalifa International Stadium som skal huse en av semifinalene i fotball-VM i 2022, ble VM i friidrett arrangert i høst. Verdensmester på 400 meter hekk Karsten Warholm følte seg som en hykler som dro dit for å være med på idrettsfesten.

FØLTE SEG SOM EN HYKLER: Karsten Warholm på Khalifa International Stadium i Doha etter at han tok VM-gull på 400 meter hekk. Et stadion bygget av fremmedarbeidere. Foto: Bjørn S. Delebekk

I 2013 skrev The Guardian om en rapport som hevdet at tusenvis av fremmedarbeidere ville dø i byggeprosessen. Qatar hevdet for tre år siden at ingen arbeidere hadde mistet livet.

– Jeg syns det er forferdelig å tenke på at folk må jobbe der under veldig dårlige vilkår og skader seg, og det er blitt dokumentert at folk dør under bygging, og jeg tenker at det er vel egentlig ingen som ønsker å stille seg bak det. Så derfor føles det litt hyklersk, faktisk, og det får jeg bare prøve å leve med, sa Warholm til NRK.

Tømmernes forteller at alle norske utøvere og ledere sto helt fritt til å uttrykke seg om arrangørlandet.

– Men var det til det bedre eller verre at vi var der? Jeg tror det var for det bedre. Da blir det fokus på utfordringene med menneskerettigheter og likeverd. Det er helt klart utfordringer i landet. Men jeg tror vi kommer nærmere det vi mener er riktig ved å være der. Det er bra med en stor og åpen debatt, sier Tømmernes.

TURN-IKON: Simone Biles har 13 VM-gull. Tre av dem kom i Doha i fjor, her er hun med sølvmedaljen etter skranke. Foto: NOUSHAD THEKKAYIL / EPA

Qatar og hovedstaden Doha har arrangert mange mesterskap de siste årene. I fjor var det VM i turn, sykkel-VM og VM i hurtigsjakk i 2016, håndball-VM for herrer i 2015, og om tre år er det altså fotball-VM i landet.

Første kamp i klubb-VM spilles mellom Al-Sadd fra Qatar og Hienghene fra Ny-Caledonia spilles 11. desember, finalen går 22. desember.

