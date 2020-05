ANBEFALING: Espen Rostrup Nakstad sier at Helsedirektoratet vil levere sin anbefaling til regjeringen den 28. mai. Foto: Line Møller

Nakstad innrømmer: Pressemeldingen var ikke riktig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fastslår at de ikke har bestemt seg for hvilket råd de vil gi regjeringen for når barneidretten skal åpnes for fullt.

Oppdatert nå nettopp

Nakstad bekrefter samtidig at den første pressemeldingen som Helsedirektoratet la ut onsdag «ikke medfører riktighet».

Der sto det at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet «foreslår åpning av all barne- og ungdomsidrett 1. juni».

Espen Rostrup Nakstad skulle ha vært med i Dagsnytt 18 onsdag kveld, men måtte melde avbud «fordi det var behov for avklaringer rundt arbeidet vårt med barneidretten». Nå sier han:

– Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å revidere smittevernveilederen for idretten og vurdere hvordan det kan åpnes opp for mer bredde-, barne- og ungdomsidrett som også innebærer begrenset fysisk kontakt, skriver Nakstad i et e-post-intervju.

les også FHI-notat sier ja til breddefotball – myndighetene sier nei

– Vi arbeider med dette nå og vil levere vår anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet senest torsdag 28. mai. I anbefalingen vil vi redegjøre for hvordan en gradvis åpning av slike idrettsaktiviteter kan skje på en helse- og smittevernfaglig trygg måte og når dette anbefales gjennomført.

Den assisterende helsedirektøren er klar på at de ikke har bestemt seg for hva de skal anbefale:

– I en tidligere pressemelding ble det skrevet at vi foreslår åpning den 1. juni. Dette medfører ikke riktighet, da arbeidet fortsatt ikke er avsluttet. En anbefaling om når og hvordan åpning kan skje vil ikke bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet før den er klar, skriver Espen Rostrup Nakstad.

les også NIF-jubel: Regjeringen tillater barnefotball med kontakt fra 15. juni

Tidligere onsdag hersket kaos om hva som gjelder:

* Onsdag morgen sa kulturminister Abid Raja til VG at 15. juni er datoen for oppstart av barnefotballen.

* Senere på dagen kom altså meldingen på Helsedirektoratets hjemmeside om at de og Folkehelseinstituttet foreslår åpning av all barne- og ungdomsidrett fra 1. juni.

* Så på den daglige pressekonferansen kl. 16.00 kom plutselig en helt annen beskjed. Både helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog sa at «ingenting er avgjort».

les også Giske krever Raja-svar – igjen: – Jeg er bekymret

– Jeg må bare si at det går en smule fort i svingene for tiden, så vi får ikke samkjørt alt, sa Guldvog til mediene.

På Helsedirektoratets hjemmesider er ordlyden i teksten endret fra «foreslår åpning av all barne- og ungdomsidrett 1. juni» til «vurderer åpning av all barne- og ungdomsidrett 1. juni»

NIF rakk å sende ut en pressemelding der idrettspresident Berit Kjøll uttalte at «1. juni sto øverst på vår ønskeliste i gjenåpningen av breddeidretten».

Kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard i Norges idrettsforbund sier onsdag kveld til VG:

– Helsemyndighetene og regjeringen tar beslutningen. Men om det er forsvarlig å sette i gang ved månedsskiftet, ville det være fint.

les også Utøvere ber om psykologhjelp: – Viktig å komme i gang

– Hvorfor?

– Med tanke på mulig frafall i idretten ville det være en fordel å komme i gang noen uker før skoleferien starter. Da ville barna komme tilbake i idretten og kjenne på miljøet før ferien.

– Uansett ser vi i idretten fram til å komme i gang og bidra med vår ekspertise når veilederen skal justeres.

Helseminister Bent Høie sa på onsdagens pressekonferanse at 15. juni er den seneste datoen for å åpne barneidretten for fullt – men at det kan skje før.

Publisert: 20.05.20 kl. 23:04 Oppdatert: 20.05.20 kl. 23:33

Fra andre aviser