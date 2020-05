KOMMENDE EKTEPAR: Lindsey Vonn og hennes forlovede, NHL-proffen P.K. Subban, på den røde løperen foran ESPY Awards-utdelingen i Los Angeles i fjor sommer. Foto: Richard Shotwell / Invision

Lindsey Vonn krever fengselsstraff for politiet

Den tidligere alpinstjernen Lindsey Vonn (35) føyer seg til rekken av amerikanske idrettsstjerner som raser etter politiets voldsutøvelse mot 46 år gamle George Floyd – hvis død ligger bak opptøyene i USA.

– Det er så utrolig opprørende, på så mange plan. Og jeg mener at politiet skal bli dømt til fengselsstraff. De drepte ham, uttaler Lindsey Vonn i en video publisert på hennes Instagram-konto.

Lindsey Vonn er en av tidenes mestvinnende og mest populære alpinister. Hun tok blant annet 82 seirer i verdenscupen, drøyt halvparten i utfor, samt ett OL-gull i Vancouver 2010 og to VM-gull i 2009 – i utfor og Super-G. For to år siden vant hun OL-bronsemedaljen i utfor i Pyeongchang.

Etter at Lindsey Vonn la opp, har hun og hennes ishockeyspillende kjæreste P.K. Subban så å si hver dag i corona-karantene «snakket» med fansen live via internettet og Instagram.

Det var i den forbindelse – i et 26 minutter langt klipp – at hun gikk til verbalt angrep mot politiet som åpenbart ikke tok hensyn til George Floyds bønn, «I can’t breathe», om at de skulle la være å presse hodet hans mot asfalten.

Det skjedde i Minneapolis og hendelsen ble tatt opp på video, som straks gikk verden rundt. Lindsey Vonn er fra Minneapolis i staten Minnesota, der forøvrig Mats Zuccarello spiller for NHL-klubben Minnesota Wild. Lindsey Vonns forlovede P.K. Subban spiller for New Jersey Devils i samme liga. Han vant OL-gull for Canada i 2014. Foreldrene hans kommer fra Karibia.

– Jeg vil bare at vi alle skal være glad i hverandre, uansett om vi er svarte, hvite, lilla eller brune – hvem bryr seg om det? Nyt av at vi alle er ulike, supplerer han sin kommende kone, Lindsey Vonn.

USAs «nye» alpinstjerne Mikaela Shiffrin (25) er også opprørt over George Floyds død, og måten han mistet livet på. På sin Instagram-konto – med nær en million følgere – skriver hun blant annet dette for en dag siden: «Og jeg håper, når vi alle faller i søvn i kveld og alle kvelder etter dette, at før verden er rettferdig og vi alltid opptrer med respekt overfor hverandre, at vi hører disse tre ordene som et ekko i hodet – «I can’t breathe».

Basketballstjernen LeBronJames har for lengst sagt klart fra hva han mener om George Floyds død og hendelsene i kjølvannet av den, blant annet på Twitter - der han har 46 millioner følgere:

Det gjorde også den tidligere basketballstjernen Isiah Thomas, i motsetning til Michael Jordan - som av en kommentator i økonomimagasinet Forbes får sterk kritikk for å forholde seg taus.

– Mens Jordan ikke har sagt noe om Arbery (25 år gamle Ahmaud Arbery, skutt og drept i februar) eller Floyd ettersom han har joggesko han skulle ha solgt, har James reagert på begge grusomhetene, skriver Terence Moore 27. mai.

Netflix-serien «The Last Dance» og Michael Jordan fikk rekordseeroppslutning rett før George Floyd ble lagt i bakken av politiet i Minneapolis. Den ble imidlertid møtt med skepsis, fordi Michael Jordans eget produksjonsselskap hadde en finger med i spillet.

Tidligere basketballstjerne Stephen Jackson holdt en kraftfull appell etter at hans venn George Floyd døde:

