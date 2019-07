PAUSEUNDERHOLDNING: Disse jentene står for pauseunderholdningen under VM i sandvolleyball. Foto: DAVID HECKER / EPA

Reagerer på lettkledde dansere i pausen: – Harry!

HAMBURG (VG) Ledere og trenere reagerer på at det er lettkledde dansere som er pauseunderholdning i VM. – Vi følger ikke med på det, sier Christian Sørum (23) til VG.

I en artikkel publisert hos Aftenposten reagerer flere i teamet til Anders Mol og Christian Sørum på at lettkledde dansere får stå for pauseunderholdningen under VM her i Hamburg.

– Jeg synes at vi er langt forbi denne tiden med dansedamer som pauseinnslag. Vi er 2019. Og med de mange sakene som har vært med #metoo og diskriminering av kvinner, er min mening at dette blir helt feil. Da ville det vært mye bedre å satse på utøvere fra cheerleading som er virkelig flinke. Det at de som er der nå skal få 30 sekunder på å vise seg frem, er bare bortkastet, sier Merita Mol, mental trener i teamet og Anders Mols mor, i intervjuet med avisen.

– Det er helt harry. Jeg reagerte med en gang jeg så det, sier Iver Horrem, tidligere sandvolleyballspiller og nå markedsansvarlig i Norges Volleyballforbund, til Aftenposten.

Danserne underholder publikum under teknisk timeout halvveis i settet, og utfører en liten dans på 30 sekunder ikledd bikinier. Dette er ofte pauseunderholdningen i sandvolleyballturnerniger.

VG møter Mol og Sørum like etter at den norske duoen har smadret Brasil i gruppefinalen i VM, og spør de to hva de synes om at det er lettkledde «dansejenter» som er pauseunderholdningen i mesterskapet.

– Jeg følger ikke så mye med på akkurat det, så jeg skal ikke uttale meg så mye om det. Nei, jeg følger ikke med på det, sier Christian Sørum til VG.

Mol nikker anerkjennende og legger til:

– Det er mer for publikum, ikke for vår del. Det er bare sånn det alltid har vært.

– Vi reagerer ikke på disse danserne. Det har vært vanlig siden 2004 at det har vært slik underholdning, sier Tim Simmons, VM-koordinatoren med 25 års erfaring, om kritikken til Aftenposten.

Mol og Sørum har fått en perfekt start på VM med tre seirer av tre mulige, og duoen har ikke tapt et eneste sett. Nå venter 16-delsfinale. Hvilket lag nordmennene møter der trekkes når gruppespillet er ferdig onsdag.

Dette sa Mol og Sørum etter seieren mot Brasil:

