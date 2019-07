KLAR FOR FEDERER: Rafael Nadal jubler for kvartfinaleseier i Wimbledon onsdag kveld. Foto: GLYN KIRK / AFP

Nadal og Federer til semfinalen: Gigantenes første Wimbledon-oppgjør på 11 år

Rivaliseringen mellom Rafael Nadal og Roger Federer overgår det meste i tennishistorien. Nå møtes superstjernene i Wimbledon for første gang i siden deres legendariske finale i 2008.

De to spillerne ble begge klar for semifinale onsdag kveld. Og kampen mellom to av tidenes beste tennisspillere fredag i verdens mest prestisjetunge turnering er sett på som selve drømmekampen.

De tre gangene de to har møttes i Wimbledon har alle vært finaler (2006, 2007, og 2008). Når de kjemper om finaleplass fredag er det 11 år siden Nadal legendariske seier i 2008, som er regnet å være en av tidenes beste tenniskamper. Og det er sist gang de to møttes i turneringen.

– Folk hyper dette opp og det gjorde de også under French Open, hvor vi spilte under veldig røffe forhold, sier Roger Federer etter kampen i et intervju vist på Eurosport og snakker om deres forrige oppgjør i semifinalen i turneringen i Paris i juni.

Der tok Nadal seieren under svært tøffe vindforhold i tre strake sett.

Og i rivaliseringen mellom de ekstremt suksessrike tennisspillerne, er det klart at det er Nadal som er blitt overlegen i innbyder oppgjør før storkampen fredag. For Nadal har vunnet 24 av 39 kamper mot Federer gjennom karrieren.

– Jeg elsker å spille mot ham. Men jeg har samnme inngang til den kampen som til andre kamper, sier Federer som ble intervjuet samtidig som Nadal var på vei til å sikre seg sin plass i semifinalen.

Og det er bare i Wimbledon at Federer har fordelen mot Nadal etter å ha vunnet to av de tre kampene de to har spilt i verdens mest prestisjetunge turnering.

* Nadal har vunnet 14 av 24 finalekamper mot Federer

* Nadal har vunnet 10 av 13 kamper i Grand Slam-turneringene

* Nadal har vunnet alle seks oppgjørene i French Open, har vunnet tre av fire kamper i Australian Open og de to har aldri møttes i US Open

* Federer er imidlertid tidenes mestvinnende spiller i de fire største turneringene (Wimbledon, French Open, US Open og Australiane Open) med 20 titler. Nadal har 18 titler.

Nadal ble klar for sin syvende semifinale i turneringen etter å ha vunnet sin kvartfinale mot Sam Querrey i tre strake sett. Nå er Nadal opprømt over å få møte Federer igjen i turneringen Federr har vunnet åtte ganger, senest i 2017.

– Det er stort. Det er vanskelig å inne at man igjen er i den situasjonen. Nå er vi her. Jeg er først og fremst glad over å vinne i dag. Men jeg ser frem mot å spille mot ham i Wimbledon etter så lang tid igjen, sier Nadal i seiersintervjuet etter kvartfinalen mot amerikanske Sam Querrey som han vant i tre strake sett.

Nå kommer hele idrettsverdenen tilå ha øynene rettet mot gigantoppgjøret fredag i turneringen Federer dominerte i en årrekke, men kun har vunnet en gang etter 2012.

– Vi har mye informasjon om «Rafa» og det har han om oss. Vi kan enten dykke inn i taktikk som gale i to dager eller bare si at dette er gresstennis. Enten klarer han å forsvare seg eller hvis han ikke klarer det så er det bra for meg, sier Federer.

Publisert: 10.07.19 kl. 20:31 Oppdatert: 10.07.19 kl. 20:52