Pappa gir dataprogram æren for Magnus Carlsens forvandling

MOSKVA (VG) Faren er klar på at Magnus Carlsen (29) ikke kan ta drastiske grep når det gjelder personligheten sin – og at sønnen er mer kampvillig utenfor sjakkbrettet enn han var i «yngre år».

I intervju med VG på Luzjniki stadion – rett etter at Magnus Carlsen har sikret seg den andre VM-tittelen på tre dager – forteller Henrik Carlsen også om sønnens forvandling for halvannet år siden. De to er også enige om at mye handler om den nye, selvlærende Google-utviklede algoritmen AlphaZero.

Rundt Magnus Carlsen er det fullstendig kaos med unger som alle vil ha sin bit av den dobbelte verdensmesteren. Han prøver å tilfredsstille så mange som mulig, men innser at det er umulig. Noen sjakk-gale russere må bli skuffet.

2019 har vært et fantastisk år for Magnus Carlsen – og han kronet det med å ta VM-titler både i hurtigsjakk og lynsjakk.

– Han har aldri spilt bedre sjakk, sier El Pais-journalisten Leontxo Garcia til VG.

Samtidig har det vært året med mye støy rundt Carlsen; først og fremst i forbindelse med den mye omtalte sponsoravtalen sjakkforbundet ville ha med et utenlandsk bettingselskap. 29-åringen støttet det på alle måter, men tapte så det sang på forbundets kongress i juli.

– Magnus er nok mer kampvillig utenfor brettet enn han var i yngre år, sier Henrik Carlsen.

– Er dere redd for å få et image om at han er en kranglefant?

– Det er på en måte ikke noe vi kan gjøre så mye med. Hvis han skal protestere som sjakkspiller, kan han ikke ta drastiske grep når det gjelder personligheten sin. Han må på en måte akseptere seg selv.

– Har denne saken preget ham ved sjakkbrettet?

– Han presterte veldig godt i Zagreb mens dette pågikk, og delvis i Norway Chess. Men jeg tror også det tok en del energi. Det kan være en del av forklaringen på at han slet deler av høsten.

Faren mener at vi må tilbake halvannet år for å finne mye av forklaringen på Carlsens suksess dette året - og ikke minst nå i romjulen.

– Både Magnus selv og jeg uttrykte oss ganske optimistisk høsten 2018, for Magnus fikk fornyet motivasjon sommeren 2018 da han var litt presset på verdensrankingen.

SEIERSJUBELEN: Slik reagerte Magnus Carlsen da VM-gullet i lynsjakk var klart mandag i Moskva. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Nordmannen har vært verdensener det siste tiåret, men i august-september 2018 holdt det på å gå galt. Fabiano Caruana hadde nesten tatt inn den store ledelsen som Carlsen hadde hatt.

– Jeg føler at det var en kombinasjon av at han følte seg litt presset, at han satte seg nye mål – og AlphaZero – det ga ny inspirasjon. Høsten 2018 gikk det framover, og første halvår 2019 ble en naturlig fortsettelse av utviklingen, sier Henrik Carlsen.

– Med tilstrekkelig selvtillit og veldig motivasjon og interesse for sjakken fikk han en så god periode som vi har opplevd tidligere - men som det er del år siden.

Henrik Carlsen sier mer eller mindre rett ut at sønnen innså at han måtte jobbe enda hardere.

– For min del tror jeg at ting mer kom mer naturlig for ham i 2012, 2013, 2014 og kanskje deler av 2015 - enn det gjorde de etterfølgende årene. Kanskje har det med at du runder 25 år, og alderen begynner etter hvert å tale mot deg mer enn med deg snart. Det betydde at han måtte arbeide mer med seg selv. Du ser at en del av de eldre spillerne her har en helt annen type arbeidsdisiplin og tilnærming til sjakken, sier faren.

– Magnus har vært motivert og tenkt på hva som skal til for å prestere på topp i viktige situasjoner.

I VG nyttårsaften 2018 fortalte Magnus Carlsen om sine store planer for 2019. Han har klart å gjennomføre så å si alt han satte seg fore. Tapet i VM i Fischer-sjakk plager ham ikke nevneverdig.

– Både i India i november og her i Russland nå i romjulen har Magnus vært ekstremt motivert og disiplinert. Innstillingen hans har en del å si, innrømmer faren.

Og det har sønnen bevist i Moskva: Mens flere av konkurrentene valgte å ta tidlige remiser for å få litt hvile i løpet av til sammen 36 partier hurtig- og lynsjakk på fem dager, har Carlsen hele tiden spilt for å vinne i hvert parti.

– Hans ønske om å vinne hvert eneste parti er utrolig. Og han er villig til å ta risiko for å gjøre det. Jeg tror ikke det er noen andre spillere i hele VM-feltet som på samme måte setter seg ned ved brettet til hvert parti med mål om å vinne, sier Dirk Jan ten Geuzendam, redaktør i bladet New in Chess, til VG.

Hans kollega Leontxo Garcia i El Pais mener at også AlphaZero har vært viktig for Carlsens motivasjon:

– Jeg tror han har fått en veldig god innflytelse fra AlphaZero, sier Garcia til VG.

AlphaZero handler om kunstig intelligens. Det er en algoritme som er selvlærende og dermed helt annerledes fra tidligere sjakkprogrammer.

– Det har vært en viktig inspirasjon. Det er noe helt nytt. Ikke bare et computerprogram som konkluderer, men mer som et fantastisk menneske. En blanding av menneske og maskin, sier Henrik Carlsen.

Magnus Carlsen uttrykker det slik til VG på vei ut i Moskva-natten:

– AlphaZero har vært viktig for mange, også for meg. Det har vært interessant å se de partiene. Jeg prøver ikke å spille som den, jeg spiller i stor grad som jeg har gjort, men det er kanskje noen nye åpningsideer.

– Er det mulig å bli bedre enn du er nå?

– Jeg kan alltid bli bedre, men er veldig fornøyd.

– Hva er programmet for 2020?

– Jeg skal spille litt mindre. I år har jeg spilt veldig mye og har gått litt tom for energi på slutten av året. Så jeg kommer definitivt til å spille mindre. Når det er snakk om et VM-år, så er det ikke realistisk å spille så mye som i 2019.

Han snakker altså om VM-match i klassisk sjakk - noe som varer i tre uker og er en kraftpåkjenning. Carlsen har vunnet VM-matcher i 2013, 2014, 2016 og 2018. I 2020 skal han forsvare VM-tittelen - om han vil. Men han vil ikke love at han gjør det. Faren sier at avgjørelsen trolig ikke blir tatt før i august-september 2020.

– Det er sannsynlig at jeg spiller, men jeg bekrefter ikke før det eventuelt er klart, sier Magnus Carlsen selv.

Om han spiller den matchen – og vinner, er han tidenes sjakkspiller. Det mener i hvert fall NRK-eksperten Torstein Bae (han med «og der gir han seg, russeren»):

– Seier i neste langsjakk-VM vil etter min vurdering føre Magnus forbi Garri Kasparov.

