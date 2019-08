I SAMME STOL SOM EGGEN: Eirik Horneland på pressekonferansen i Zagreb dagen før første kamp i Champions League-playoff. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Tror Horneland kan nærme seg Eggen: – Ligner på det man hadde før

ZAGREB (VG) Resultatmessig når han ikke Nils Arne Eggen (77) til knærne. Men Kjetil Kroksæter, som har fulgt Rosenborg tett i 30 år, ser spor av trenerlegenden i Eirik Horneland (44).

Moskva, 1. november 1995:

– Æ trur de fleste hær vet kæm æ e'.

Trondheim, 26. november 1997:

– Asså, vet dokk kordan æ lade opp te kampen mot Real Madrid? Jo, æ ska' kastrer ei katt!

Sitatene kommer selvfølgelig fra Nils Arne Eggen, selve symbolet på Rosenborgs glansdager og Europa-suksess. Da Rosenborg var fast inventar i det gjeve europeiske selskap på 90-tallet gjorde Eggen seg blant annet kjent for sine gullkorn som «it’s hope in a hanging snore» og temperament på pressekonferanser.

Du husker blant annet kanskje noe av dette:

Nå – 12 år siden Rosenborg sist deltok i Champions League – sitter Eirik Horneland i den samme stolen – med Champions League-logoene i bakgrunnen. Riktignok er det playoff om plass hovedturneringen. Den første av to kamper mot Dinamo Zagreb spilles onsdag kveld.

Foreløpig har Horneland ingenting å vise til som Rosenborg-trener sammenlignet med Nils Arne Eggen. Han fremstår også en god del sindigere enn Eggen der han sitter bak bordet under pressekonferansen i den kroatiske hovedstaden, men noe er likevel likt.

Det mener i hvert fall tidligere Adressa-kommentator og Rosenborg stemme i 32 år, nå pensjonerte Kjetil Kroksæter.

– Man kan ikke forlange at vi skal få en ny Eggen, for han var unik og alle er unike på sin måte. Men Horneland står for et godt lederskap. Jeg ser hvordan han prøver å hente ideer fra Nils Arne Eggen, og han er i kontakt med Eggen for å høste kunnskap. Det synes jeg er fornuftig, sier den pensjonerte sportsjournalisten til VG.

POSITIV: Tidligere Adressa-kommentator, Kjetil Kroksæter, har troen på prosjekt Eirik Horneland. Foto: Fredrik Solstad, VG

Sportslig er det også noe som ligner på «gode, gamle dager». Etter tidenes dårligste sesongstart har Horneland snudd skuta. Vinner Rosenborg over to matcher mot Dinamo Zagreb, skal de delta i Champions League for første gang siden 2007.

– De er bedre enn de har vært på lenge. Jeg var redd de aldri skulle klare å komme tilbake til Champions League, sier Kroksæter.

– Kan Horneland nå bli sittende lenge og få til noe lignende som Eggen i Europa?

– Det tror jeg han kan. Men vi skal ikke ha forventninger til å gjenskape glanstiden, for i dag er nivået høyere, svarer Kroksæter, og legger til at han tror Rosenborg igjen kan bli lokomotivet i norsk fotball.

– Og jeg ser at Eirik Horneland er i ferd med å bygge noen verdier som ligner på det man hadde før. Jeg blir litt optimistisk, og jeg har troen på det prosjektet. Han er veldig tydelig på det han vil og hva han forventer av spillerne. Både når det gjelder trening, holdninger og hva en skal levere på banen, fortsetter han.

Litt Eggen-stemning var det i Zagreb:

Tilbake på pressekonferansen får Horneland selv spørsmål om Eggen.

– Jeg tror alle norske fotballtrenere lar seg inspirere av Nils Arne Eggen, svarer RBK-treneren på VGs spørsmål.

– Han er en av de største personlighetene i norsk fotball, og skapte de største resultatene. Han har ikke gjort det enkelte ganger, men han har gjort det gjentagende over tid. Han har bygget opp en filosofi og en kultur i Rosenborg, og vi prøver å føre arven hans videre. Det er viktig for oss. Evner vi å klare det, kan vi klare å få suksess. Men det er langt, langt frem til Nils Arne, fortsetter han.

Men om Horneland med Rosenborg klarer å få til noe av det Eggen klarte i sin tid, er han fast bestemt på at han selv aldri vil sammenligne seg med legenden – likevel trekker han frem noen likheter:

– Jeg tror begge er veldig engasjerte og jeg tror begge har en voldsom entusiasme, en voldsom sult og en voldsom vilje. Men jeg kommer aldri til å sammenligne meg med ham. Han ligger lysår foran alle oss andre, sier Horneland bestemt.

De neste dagene kan han likevel klare noe ingen RBK-trener har klart siden 2007 – å få Rosenborg inn i Champions League. Første playoffkamp spilles mot Dinamo Zagreb onsdag 21.00. Returoppgjøret på Lerkendal spilles tirsdag samme tid.

Publisert: 21.08.19 kl. 08:53