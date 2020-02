REPRESENTERER NORGE - OG BAHRAIN: Kristian Blummenfelt har signert en privat sponsoravtale med Bahrain Endurance 13. Her sammen med sportssjef i Triatlonforbundet, Arild Tveiten. Foto: Bjørn S. Delebekk

OL-håpet Blummenfelt signerte omstridt avtale med Bahrain: – Vil bli brukt politisk

Fra og med januar i fjor var det steile fronter mellom OL-håpet Kristian Blummenfelt (25) og Norges Triatlonforbund om en privat sponsoravtale med et lag tilknyttet kongedømmet Bahrain. Nå har saken fått en løsning – uten at forbundet føler de har gått på akkord med egne prinsipper.

– Forholdet til forbundet er ikke så bra. Jeg føler meg motarbeidet og at de er ganske arrogante og nedlatende. Det har blitt mer og mer avstand mellom forbundet og landslaget de siste årene, sa Blummenfelt til Bergensavisen 7. august.

Da sa OL-håpet, som har garantert gull både i årets Tokyo-OL og i Paris om fire år, at han angret på å ha takket ja til videre satsing med landslaget på bekostning av en privat sponsoravtale med Bahrain Endurance 13, som ifølge BA har tette bånd til kongefamilien. Bahrain er anklaget for grove menneskerettighetsbrudd, og Amnesty applauderte Triatlonforbundets avgjørelse om å forby Blummenfelts avtale.

Dette sier Amnesty om Bahrain – Mange mennesker sitter fengslet i Bahrain fordi de har sagt sin mening på gata eller i sosiale medier. Demonstrasjoner er forbudt. Menneskerettighetsorganisasjoner er lagt ned og frontfigurer er dømt til mange års fengsel eller livstidsdommer. Tortur er utbredt, rettsprosesser er urettferdige og fengselsforhold blir karakterisert som nedverdigende og til dels umenneskelige. Myndighetene har fratatt omtrent 300 mennesker deres statsborgerskap som en straff i saker som gjelder såkalt «nasjonal sikkerhet». Det foregår en omfattende diskriminering av sjiamuslimer, og kvinner blir utsatt for diskriminering både i lovgivning og i praksis. Migrantarbeidere utnyttes. Landet slipper ikke inn uavhengige observatører, sier generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs, om situasjonen i Bahrain.

Signerte avtale

Nå har Blummenfelt og forbundet likevel funnet en løsning som gjør at 25-åringen kan representere både Norge i landslagssesong og Bahrain utenfor den. Triatlonforbundet og Blummenfelt selv offentliggjorde torsdag at den profilerte triatleten har inngått en kontrakt med det private Bahrain-laget. Denne gangen applauderer ikke Amnesty.

– En norsk idrettsutøver som velger å gi sitt talent til et land som Bahrain skal være klar over at vedkommende vil bli brukt politisk for å renvaske et frynsete image når det gjelder respekt for menneskerettigheter, sier generalsekretær John Peder Egenæs.

Blummenfelt selv har imidlertid endelig fått viljen sin, etter en kamp som begynte for et drøyt år siden.

– Jeg er fornøyd med hvordan avtalen har blitt nå, med at jeg kan både være på landslaget og ta del i satsingen mot OL, og samtidig være del av Bahrain Endurance 13 med de godene som Bahrain Endurance 13 gir, sier 25-åringen i en pressemelding. Han er for øyeblikket i Thailand og har ikke besvart VGs henvendelser.

I januar i fjor fattet forbundet et vedtak som gjorde det umulig for Blummenfelt å inngå avtalen og samtidig representere landslaget, litt over et år senere skjer akkurat det. Hva har endret seg?

– Det har vært en modningsprosess, der vi ser at Kristian ønsker å være med på landslaget, og Bahrain-samarbeidet er løsere enn vi trodde. Dette er en utvikling man ser i en del andre idretter, som sykling og fotball, sier president i Triatlonforbundet, Arild Mjøs Andersen.

– Viktig for Kristian

Fra steile fronter i høst, er nå dialogen mellom forbund og utøver tilbake på et godt nivå. Han skal trene med og konkurrere for landslaget, men representere Bahrain i de såkalte Ironman-konkurransene.

Det vil imidlertid ikke bli innslag av Bahrain-logoen på Blummenfelts landslagsdrakt. Det var et krav fra forbundets side, og Andersen går ikke med på at de legitimerer Bahrain ved å la Blummenfelt inngå avtalen.

– Dette er Kristians valg og vi har kommet til at det ikke er riktig av oss å nekte ham å inngå den. Vi føler ikke at vi har gått på akkord med egne prinsipper, og for Kristian har dette vært en viktig avtale, siden han ikke får lønn på landslaget og er avhengig av gode partnere, sier Andersen.

Publisert: 13.02.20 kl. 16:08 Oppdatert: 13.02.20 kl. 16:22

