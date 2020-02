I FORM IGJEN: Sverre Lunde Pedersen er med i gullkampen i allround-VM på hjemmebane i Vikingskipet. Mesterskapet blir avgjort etter 1500- og 10.000-meter søndag formiddag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Lunde Pedersen knuste Kramer – gullsjansen litt mindre

HAMAR (VG) Sverre Lunde Pedersen (27) kan fortsatt bli første nordmann på 26 år som blir allroundverdensmester på skøyter. Men regjerende mester Patrick Roest (24) ga ham et skudd for baugen på 5000-meteren.

Sverre Lunde Pedersen har vunnet tre sølvmedaljer sammenlagt i allround-VM. Siste gang i Calgary i fjor, da Patrick Roest var eneste mann foran ham. Nederlenderen er favoritt denne gangen også. Men Sverre Lunde Pedersen meldte tok et kraftig skjær opp fra medaljekandidat til gullkandidat da han startet mesterskapet med å gå en feilfri 500 meter.

Foran 5000-meteren og møtet med skøytekongen Sven Kramer (33), gikk snakket igjen om Sverre Lunde Pedersen endelig kunne makte det ingen nordmann har gjort siden Johann Olav Koss for 26 år siden – da OL-kongen fra Vikingskipet i 1994 ble Norges siste allroundmester på skøyter.

Sverre Lunde Pedersen hadde mildt sagt publikum i ryggen og rykket fra Kramer innledningsvis. Og han holdt trykket oppe, Kramer var sjanseløs da Sverre Lunde Pedersen presset rundetidene ned mot 30 blank – og gikk inn til 6.19,40.

Hele seks sekunder foran Kramer.

Og han hadde i utgangspunktet et forsprang på halvannet sekund til Patrick Roest, som kom i paret etter. Patrick Roest gikk likt med Sverre Lunde Pedersen de første rundene. For så å presse rundetidene under 30 sekunder. Til slutt slo han nordmannen med drøyt fem sekunder på distansen.

Patrick Roest har dermed 1,07 sekunder å gå på til Sverre Lunde Pedersen foran 1500-meteren søndag.

Nå blir, som alltid, 1500- og 10.000-meteren søndag avgjørende.

Patrick Roest leder med 73.955 tidspoeng foran Sverre Pedersen med 74.310 og japanske Saitaro Ichinoe med 74.633 tidspoeng. Nederlands Jan Blokhuijsen (74.933) følger på fjerdeplass sammenlagt.

Sverre Lunde Pedersen har slitt med å finne formen etter at han i september i fjor var utsatt for et uhell på sykkel under en treningsleir i Inzell.

Publisert: 29.02.20 kl. 17:53

