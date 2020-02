Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Håvard Bøkko (33) legger opp etter VM

Det meldte skøyteløperen selv på en pressekonferanse på Hamar.

Oppdatert nå nettopp

– Han er en legende i miljøet og har vært ekstremt viktig for norsk skøytesport i alle fall de 10 siste årene. Jeg har jo tenkt tanken om at det nærmer seg. Det har jo ikke gått så bra for ham etter OL. Men det er først når det skjer, at man skjønner at det er nok nå, sier Sverre Lunde Pedersen til VG om Håvard Bøkkos beskjed.

Det var Aftenposten som første brakte nyheten om at Håvard Bøkko legger opp.

Han skal i helgen gå allround-VM i Vikingskipet på Hamar. Søndagens løp blir derfor hans siste.

– Søndag har jeg siste dag på jobb. Det blir det siste, sier han.

Bøkko har en lang og innholdsrik karriere. Merittlisten inneholder ett gull og én bronse i OL. I VM har han totalt tatt ett gull, åtte sølv og to bronsemedaljer. Gullet tok Bøkko på 1500 meter under enkeltdistanse-VM i Inzell I 2011. Hallingdølen har også fire ganger vært nummer to i allround-VM.

I EM-sammenheng har han to sølv og fire bronse i allround.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 26.02.20 kl. 13:23 Oppdatert: 26.02.20 kl. 13:50

Mer om Skøyter Håvard Bøkko

Fra andre aviser