Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Håvard Bøkko (33) legger opp: – Ekstremt viktig for norsk skøytesport

Det meddelte skøyteløperen under en pressekonferanse på Hamar onsdag.

– Han er en legende i miljøet og har vært ekstremt viktig for norsk skøytesport i alle fall de 10 siste årene. Jeg har tenkt tanken om at det nærmer seg. Det har jo ikke gått så bra for ham etter OL. Men det er først når det skjer, at man skjønner at det er nok nå, sier Sverre Lunde Pedersen (27) til VG om Håvard Bøkkos beskjed.

Det var Aftenposten som første brakte nyheten om at Håvard Bøkko legger opp.

Han skal i helgen gå allround-VM i Vikingskipet på Hamar. Søndagens løp blir derfor hans siste.

– Søndag har jeg siste dag på jobb. Det blir det siste, sier han.

EM-bronse 2006 i Vikingskipet Håvard Bøkko gjorde seg bemerket internasjonalt allerede som tenåring. Han har gjennom hele karrieren imidlertid måttet konkurrere i skyggen av Nederlands skøytekonge Sven Kramer (33), som er snaut tre måneder eldre enn nordmannen. Håvard Bøkko tok bronsemedaljen sammenlagt i EM på hjemmebane på Hamar i 2006, bak Italias Enrico Fabris og Eskil Ervik. Han OL-debuterte for 14 år siden i Torino. For to år siden vant han sitt første OL-gull, på lagtempo sammen med Sverre Lunde Pedersen, Simen Spieler Nilsen og Sindre Henriksen. Han ble verdensmester på 1500 meter i distanse-VM i Inzell i 2011, året etter at han tok OL-bronse på distansen i Vancouver - med Peter Mueller som trener for privatlaget han da gikk for. Håvard Bøkko har vunnet totalt 11 VM-medaljer og seks EM-medaljer. Han ble juniorverdensmester allround i 2006. Vis mer

Bøkko har en lang og innholdsrik karriere. Merittlisten inneholder ett OL-gull på lagtempo (2018) og en OL-bronsemedalje på 1500 meter (2010). I VM har han totalt tatt ett gull (1500 meter i 2011), åtte sølv og to bronsemedaljer. Hallingdølen har også fire ganger vært nummer to i allround-VM.

I EM-sammenheng har han to sølv og fire bronse i allround.

– Så vidt jeg vet er han den norske skøyteløperen som har vunnet flest medaljer internasjonalt. Han har satt nivået og brakt mange løpere opp og frem mot det. Han han hatt en fantastisk karriere, sier Sverre Lunde Pedersen - tre dager før de to starter i allround-VM på hjemmebane lørdag.

TIDLIG UTE: Håvard Bøkko var bare 18 år gammel da han tok bronsemedaljen i allround-EM i Vikingskipet, bak Eskil Ervik og italienske Enrico Fabris. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Sprintdelen av dobbeltmesterskapet starter fredag i Vikingskipet.

Sverre Lunde Pedersen kom inn på landslaget foran OL-sesongen 2009/10, fire år etter at Håvard Bøkko OL-debuterte i Torino. Håvard Bøkko tok en pause fra skøytene sesongen 2016/17. Men ellers har de to «delt utallige netter».

– Han er en avslappet type. Evnen til å slå av og på er kanskje hans sterkeste side, sier Sverre Lunde Pedersen.

Etter en sesong preget av hodesmellen han pådro seg i en sykkelkrasj i september, er Sverre Lunde Pedersen medaljeoutsider sammenlagt i allround-VM. Han mener at han føler seg mer vel på isen i OL-arenaen fra 1994 enn det han gjorde under distanse-VM i Salt Lake for et par uker siden.

– Derfor håper jeg det kan resultere i bedre tider. Men jeg må samtidig være realistisk og innse at jeg ikke har vært helt der jeg skal være denne sesongen, sier Sverre Lunde Pedersen.

Publisert: 26.02.20 kl. 13:23 Oppdatert: 26.02.20 kl. 14:22

