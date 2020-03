Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sølv-Sverre avhengig av favoritt-feil i finalen

HAMAR (VG) Sverre Lunde Pedersen (27) er avhengig av at sammenlagtleder Patrick Roest (24) mislykkes totalt i deres finaleduell på 10.000 meter for å bli første norske VM-gullvinner allround siden Johann Olav Koss (51) for 26 år siden.

Han måtte strengt tatt slå nederlenderen med solid margin i deres 1500-duell for å ha er realistisk håp om gull på hjemmebane foran mil-avslutningen senere søndag ettermiddag (start klokken 15.33).

Det gjorde han ikke. Snarere tvertimot. Roest vant duellen med suveren margin: 1.44,41 mot Sverre Lunde Pedersens 1.45,02. Det betyr at Nederlenderen har et forsprang på 11,16 sekunder til Sverre Lunde Pedersen ved 10.000-starten.

– Det er aldri feil med siste indre på 1500 meter. Det blir et rotterace, og jeg tror det blir bra trøkk her, sa Sverre Lunde Pedersen etter 5000-meteren lørdag med tanke på 1500-meteren.

– På fart er han litt bedre enn Roest. Med siste indre vil han se ham foran seg og ha en stor mulighet til å slå ham. Seier vil gi Sverre (Lunde Pedersen) trygghet om at han kan slå ham, sa Norges landslagssjef allround, Bjarne Rykkje, med hensyn til mellomdistansen og finalen på 10.000 meter.

Sverre Lunde Pedersen slo par-motstander Patrick Roest (24) på 1500-meteren i allround-VM i Calgary i fjor. Nederlenderen vant likevel sitt andre sammenlagtmesterskap på rad, nå skulle Sverre Lunde Pedersen prøve å stoppe ham fra å ta det for tredje gang på rad.

Sett fra Sverre Lunde Pedersens ståsted: Han skulle prøve å komme i posisjon til å vinne for første gang, etter tre allround-sølv (2016, 2018, 2019). Vel å merke mot slutten av en stri sesong preget av en hjernerystelse etter et sykkeluhell i september.

For å best mulig utgangspunkt foran den avgjørende 10.000-meteren var han avhengig av å slå Roest på mellomdistansen. Det var ikke utenkelig. At han - minst - skulle utlikne tidsforskjellen på 1,07 sekunder etter to løp, var derimot ikke så sannsynlig.

Like lite som han kan vente å ta Roest i deres mil-duell senere søndag. Sverre Lunde Pedersen følte seg «ganske pigg» mot slutten av 5000-meteren. Men Patrick Roest virket enda piggere.

Sven Kramer meddelte etter 5000-meteren lørdag at han avbryter mesterskapet på grunn av helseproblemer i familien:

– Men vi har sett at det skjer ting på andre dag i mesterskap før, bemerker Sverre Lunde Pedersen - muligens med tanke på da han «bare» skulle ta allround-gullet utendørs i Amsterdam for to år siden (han gikk en perfekt 1500 meter, men falt på 10.000-meteren).

Landslagssjef Bjarne Rykkje forteller at Sverre Lunde Pedersen har vært «veldig opp og ned» som følge av hjernerystelsen for fem måneder siden. Noen dager har han ikke kunnet trene i det hele tatt. Den siste uken har imidlertid vært «god».

– Det er klart at han må bli bedre. Han er fem sekunder bak (Roest) på 5000 meter. Vi har en jobb å gjøre. Men først må han bli helt frisk, påpeker Bjarne Rykkje.

Han mener Sverre Lunde Pedersen ideelt sett burde ha gått én, kanskje to, 10-metere tidligere denne sesongen. «VM-finalen» søndag er hans første.

Ps! Norge har ikke vunnet allround-VM skøyter siden Johann Olav Koss (51) gjorde det i Göteborg i 1994. Allround-VM vil ikke bli arrangert neste år. Tradisjonelt sett er det blitt arrangert hvert år. Nå er det neste planlagt til 2022, etter OL i Beijing - som er er distansemesterskap.

Publisert: 01.03.20 kl. 14:26

