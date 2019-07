Mol og Sørum vant prøve-OL: - Gir en god følelse foran neste år

(Mol/Sørum - Ehlers/Fluggen 21–17, 21–18) Sandvolleyball-duoen Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) har funnet god-følelsen på neste sommers OL-bane i Tokyo.

– Det føles utrolig. Virkelig spesielt å gjøre det her i prøve-OL. Det gir oss en god følelse foran neste år. Vi trives med å spille her, og ser frem til neste år hvor det blir enda mer tilskuere, sier Anders Mol i et intervju vist på TV 2.

Tyskerne Ehlers og Fluggen kom godt i gang, men så startet det norske maskineriet. Mol og Sørum tok fire strake poeng og snudde fra 6–8 til 10–8. Derfra var det enveiskjøring, og settet ble vunnet 21–17.

Den svake starten gjentok seg i andre sett, men etter å ha kommet under 4–1 våknet den norske duoen igjen. Ved den tekniske time outen ledet tyskerne 11–10, men med noen kjappe poeng var stillingen snudd til 16–12 til Mol og Sørum.

Derfra hadde de full kontroll, og vant det siste settet 21–18.

Mol og Sørum har hatt en fantastisk sesong, og vært det beste paret i verdensserien. Dette var duoens niende turneringsseier denne sesongen.

I VM ble det derimot en liten skuffelse. De røk ut i semifinalen, og gikk glipp av muligheten til å spille om sitt første VM-gull. De slo derimot tilbake i finalen, og vant VM-bronsen.

Med seieren i storturneringen i Gstaad tidligere denne måneden ble Anders Mol og Christian Sørum tidenes mestvinnende norske lag i verdensserien.

Mol og Sørum reiser nå videre til Vien, hvor de skal delta i fem stjerners turnering. En turnering de vant i fjor.

Publisert: 28.07.19 kl. 10:45 Oppdatert: 28.07.19 kl. 11:08