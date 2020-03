LEGENDARISK: Thomas Wærner gikk til topps i det legendariske Iditraod. Foto: Loren Holmes / Anchorage Daily News

Nordmann vant verdens tøffeste hundesledeløp

Thomas Wærner (47) ble den tredje norske vinneren av hundesledeløpet Iditarod.

Etter å ha kjempet i over ni dager i Alaskas ødemark kunne Thomas Wærner krysse målstreken som førstmann i Iditarod.

Wærner har dominert løpet de siste dagene og den siste etappen langs kysten av Beringstredet ble en sjarmøretappe.

Etter åtte timers obligatorisk hvile på nest siste sjekkpunkt, White Mountain la mannen fra Nord-Torpa i vei, med en ledelse på over fem timer til amerikanske Mitch Seavey på andreplass.

Hjemme har kona, Guro Byfuglien Wærner sittet å fulgt spent med gjennom natten.

– Jeg pratet akkurat med Thomas nå og han er veldig lette og glad, forteller hun på telefon fra Torpa.

Hun kan fortelle videre at det ble tatt ut to hunder på sjekkpunktet White Mountain, slik at Wærner kom i mål med ti hunder.

Wærner som har deltatt i løpet en gang før ble da kåret til «Rookie of the year» med sin 17. plass i 2015.

Wærner vant i 2019 både Femundløpet og Finnmarksløpet. Han tar nå altså sin første seier i det prestisjefylte løpet. Han tar med det også Norges fjerde seier i det berømte hundesledeløpet.

Den erfarne hundekjøreren, Robert Sørlie vant løpet som første nordmann og andre ikke amerikaner i 2003. I 2005 gjentok han bragden.

Joar Leifseth Ulsom ble den andre kjøreren fra Norge som greidde å vinne Iditarod, da han i 2018 kom først i mål i Nome. Leifseth Ulsom var også med på årets utgave av løpet og ligger i skrivende stund på sjetteplass.

Leifseth Ulsom som flyttet til Alaska i 2011 for å satse på hundekjøringen, har en vanvittig statistikk fra Iditarod. Han ble i 2013 beste debutant med sjuendeplass, og har etter det fire strake topp seks plasseringer, frem til seieren i 2018 og andreplassen i 2019.

Selv om løpet ble fullført har de ikke vært upåvirket av coronaviruset. Publikum har blitt oppfordret til å unngå kontakt med deltakerene og mellomstasjonene og målgang ble flyttet ut av byene.

Iditarod er 1568 kilometer langt og strekker seg fra Anchorage til Nome i Alaska. Løpet startet 8. mars med 57 hundespann på startstreken.

Løpet har blitt arrangert siden 1973 og har fått navnet sitt etter den fraflyttede gruvebyen med samme navn. Løpet blir arrangert årlig for å minnes den tidligere bruken av hundespann til å frakte post, folk og varer til avsidesliggende gruvesamfunn i Alaska vinterstid.

De følger store deler av ruta som ble brukt under serumløpet i 1925. Serumløpet var en stafett av hundekjørere som kjempet gjennom snø og vind for å få fram medisin til byen, Nome etter at det hadde blitt påvist et difteriutbrudd. Norsk-amerikaneren Gunnar Kaasen kjørte den siste etappen inn i byen og fikk serumet frem i tide. De reddet med det mange hundre menneskeliv.

