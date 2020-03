Paris-Nice på sykkel, skiskyting i Kontiolahti og Champions League-fotball (her fra Liverpool-Atlético Madrid) er noen av de kontroversielle idrettshendelsene som har funnet sted midt i corona-krisen. Foto: AP/PA/AFP

Kommentar

Egoismens ekle ansikt: Bakpå hele veien!

Hvor mange internasjonale idrettsorganisasjoner valgte aktivt å sette kampen mot corona foran kronasjer?

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren er et uttrykk for VG-kommentatorens mening.

Selv om gubbeveldet kommer ufattelig dårlig ut i sak etter sak, har inngrodde organisasjoner klart å bevare grepet om internasjonal idrett. Men nå har ledere både her og der avslørt seg selv på et nivå som overgår alt.

Det Internasjonale håndballforbundet (IHF) sendte så sent som torsdag ut en pressemelding om hvordan den planlagte OL-kvalifiseringen skulle gjennomføres uten publikum. IHF hevdet da at arrangementer i Spania, Tyskland, Ungarn, Montenegro og Norge var innenfor, basert på at de hadde «carefully evaluated the developments» rundt corona.

Først etter bøttevis med press, der både norske og europeiske aktører jobbet hardt i kulissene, kom kuvendingen. Dette er for øvrig en organisasjon som har hatt samme president siden årtusenskiftet, har delt ut turneringsfrikort etter eget forgodtbefinnende og aldri har tatt skikkelig tak i problemet med rovdrift på spillere.

les også Skammens bomskudd

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) kjørte som kjent på med verdenscup helt til lørdag. Rennene i Kontiolahti kulminerte med koser og klemmer etter målgang, før utøverne satte kursen hver til sitt. Her snakker vi ikke om å sette samfunnsansvar i sentrum hos IBU, en organisasjon som fra før har måttet tåle en oppvask om hvordan den er blitt drevet over tiår..

Det internasjonale skiforbundet (FIS) og de lokale rennarrangørene opplevde et regelrett opprør fra diverse nasjoner, før det før helgen omsider ble bestemt at verdenscuprenn i Canada ikke skulle avvikles. Noen valgte å holde seg hjemme, andre hadde lagt ut på en lengre reise før de bestemte seg for å snu.

les også Klæbo hardt ut mot at FIS avlyser først nå: – Pinlig

FIS peker på at de ikke har selvstendig makt til å avlyse, men så lenge de kan fjerne verdenscupstatusen til et renn, kunne de høye herrer åpenbart gjort noe om viljen hadde vært der. Dette er for øvrig en organisasjon som har hatt fire presidenter på hundre år, og der alle styremedlemmene er av samme kjønn.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og rennarrangøren av Paris-Nice valgte å avlyse den siste etappen, men så sent som lørdag ble det gjennomført et ritt på 166 kilometer. Da hadde bråket vært kraftig innad i sykkelmiljøet, men det ble altså tatt et helt bevisst valg om kjøre på såpass lenge. Forstå den prioriteringen den som kan.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA), Premier League, flere nasjonale forbund og andre aktører har alle havnet i kritisk søkelys for hvor lenge fotball fikk fortsette. Og fortsatt er det steder i verden der det spilles ball. Så sent som onsdag var Anfield fullsatt da Liverpool røk ut mot Atlético Madrid. Da var det kyss, klapp og klem på stadion, der altså tilreisende bortefans kom fra en by som har vært hardt rammet. Wolverhampton forsøkte å få Europa League-kampen mot Olympiakos utsatt, men møtte døve ører . Under oppgjøret mellom Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund er det bare å undres på hvor mye som kan ha blitt spredd blant de tusenvis av tilhengere, som samlet seg utenfor stadion fordi de ikke fikk slippe inn. Og dette er bare noen av eksemplene på hvordan en kapitaltung idrettsgren nølte fryktelig lenge før fornuften seiret. Både i Arsenal og Chelsea ble det for øvrig rapportert om coronasmitte før Premier League-sirkuset ble satt på vent.

Den internasjonale olympiske komité og Japans regjering har inntil videre bare vært opptatt av at OL skal gjennomføres til sommeren, selv om det ikke er helt enkelt å se for seg at det skal være realistisk.

Også i ulike former for motorsport har sene kanselleringer vært et tema som har vakt harme.

Store summer gjennomsyrer internasjonal idrett, og de økonomiske konsekvensene er selvsagt brutale når aktiviteten ikke kan gjennomføres. Derfor er det til en viss grad å forstå at det sitter langt inne å avlyse. Men det berettiger ikke valgene som er tatt i en krise av denne karakteren.

Egoismens ansikt har vist seg frem på den internasjonale idrettsarenaen. Det synet har ikke vært pent.

Publisert: 15.03.20 kl. 21:50 Oppdatert: 15.03.20 kl. 22:02

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser