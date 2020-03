TRUET: Kristian Forsberg i duell med Sveits’ Nico Hischier under VM i Slovakia i fjor. Foto: MELANIE DUCHENE / KEYSTONE

Hockey-VM for kvinner avlyst – frykter samme skjebne for herrene

Lørdag kom meldingen om at hockey-VM for kvinner blir avlyst på grunn av frykten for coronaviruset. Nå frykter hockeysjef Ottar Eide at herrenes mesterskap i Sveits lider samme skjebne.

Nå nettopp

Både A-VM og 1. divisjon gruppe A for kvinner er avlyst, opplyser Det internasjonale hockeyforbundet (IIHF) i en pressemelding lørdag.

Avgjørelsen ble tatt etter råd fra helse-eksperter, skriver hockeyforbundet, og begrunnelsen, som etter hvert begynner å bli normal i disse tider: frykten for corona-viruset.

– Det var ingen lett avgjørelse å ta. [...] Men den måtte bli tatt på grunn av spillernes, dommernes og tilskuernes sikkerhet, sier IIHF-president René Fasel ifølge pressemeldingen.

A-VM i Canada skulle ha blitt arrangert fra 31. mars til 10. april, mens 1. divisjon gruppe A, der Norge skulle vært med, skulle ha gått fra 12. til 18. april i Frankrike.

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund (NIHF), Ottar Eide, synes avgjørelsen er trist, men riktig, sier at de «bare må forholde seg til det», og frykter samme skjebne for herrene.

Ishockey-VM for herrer skal etter planen spilles fra 8. til 24. mai, der Norge er i gruppe med Russland, Finland, USA, Sveits, Latvia, Italia og Kasakhstan.

– Frykter du de lider samme skjebne?

– Ja, slik situasjonen er nå så gjør jeg det. Hvis de avlyser dame-VM, er det stor mulighet for at det samme skjer med herrene, svarer Ottar Eide.

Han forteller at IIHF har satt 15. mars som en frist for å bestemme seg for om det blir noe av VM i Sveits eller ikke.

– Det er en veldig spesiell situasjon. Vi må bare avvente, sier han.

REGJERENDE MESTERE: USA vant kvinnenes A-VM i forrige sesong. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Samtidig har han hørt rykter om at VM kan komme til å ende opp i et annet land, om man vurderer risikoen for å spille i Sveits for å være for stor.

– Hvis man finner et annet land som ikke har det problemet med corona som noen land har nå, som Italia, så kan man ende opp med å spille der, sier Eide.

– Men det er bare rykter jeg har hørt, og jeg har ikke fått verifisert dem, så jeg ønsker ikke kommentere de ytterligere, bemerker han.

Publisert: 07.03.20 kl. 22:41

