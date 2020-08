KLAR FOR ANDRE RUNDE: Kurt Maflin har allerede sikret seg 30 000 britiske pund, snaut 360 000 norske kroner, etter å ha vunnet sin første VM-kamp. Foto: Nigel French / PA Wire

Historiske Maflin møter snooker-legende: – For meg er Kurt en liten favoritt

Kurt Maflin (36) ble historisk da han søndag vant en VM-kamp i snooker som første nordmann. Nå venter tidligere verdensener og den firedobbelte verdensmesteren John Higgins (45) i åttendelsfinalen onsdag og torsdag.

– Jeg fikk ikke sove før klokka fire! Jeg var jo lys våken etter kampen, sier Anita Maflin – Kurts kone – til VG.

Søndag kveld vant Kurt Maflin, rangert som nummer 43 i verden, den spennende kampen mot David Gilbert, rangert som nummer tolv i verden. Med en sterk sluttspurt vant Maflin 10–8 over Gilbert.

Det var kun andre gang Maflin har spilt i ærverdige Crucible Theatre i Sheffield, hvor VM-turneringen har blitt holdt årlig siden 1977. I 2015 tapte han en nervepirrende kamp mot Mark Selby 9–10 i den første runden.

– Hele kampen var jo utrolig bra. Det var jo rekord for antall centuries i en førsterundekamp, sier Anita om helgens kamp mot David Gilbert.

De to spillerne hadde totalt seks centuries (serie på over 100 poeng) i kampen som ble spilt best av 19 parti. Det er altså en ny VM-rekord, og Maflin noterte seg for fire av de seks. Det er kun Ronnie O’Sullivan som har klart flere centuries i løpet av en førsterundekamp tidligere, da han gjorde fem i 2000.

Fem spillere, Maflin inkludert, har klart fire, og det er en annen av dem han møter i åttendedelsfinalen som starter onsdag formiddag.

John Higgins vant VM for første gang i 1998 og hadde sin virkelige storhetstid da han mellom 2007 og 2011 vant ytterligere tre ganger. I fjor tapte skotten VM-finalen mot Judd Trump og er nå rangert så høyt som nummer fem i verden.

– Jeg tror Kurt er full av selvtillit. Jeg tror han går inn i åttendedelsfinalen og tenker at han har alle muligheter til å slå Higgins, sier Eurosports snookerkommentator Torstein «TrickWik» Wik til VG.

Etter seieren i første runde er Maflin ligger an til å ta steget opp til 30. plass på verdensrankingen, noe som vil være en personlig bestenotering. Maflin var rangert som nummer 31 i verden vinteren 2015.

– For meg er Kurt en liten favoritt mot Higgins. Det sier jeg fordi Kurt er på vei opp, Higgins er på vei ned og det ikke er publikum i arenaen. Det er fordel for Kurt. Da slipper han å forholde seg til det trykket publikumet gir, mener TrickWik.

Også kona tror det er mulig for Maflin å slå den tidligere verdenseneren.

– Absolutt. Han har slått Higgins tidligere, men det er jo noe annet å slå ham i VM enn i en vanlig turnering. Han har en god sjanse og han liker å spille mot Higgins, sier Anita.

FRA ARKIVET: Kurt Maflin og Anita Maflin, den gang Rizzuti, i 2006. Kurt er fra England, men flyttet til Norge i 2003 og har representert Norge siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Maflin møtte Higgins sist i fjor høst. Da tok Higgins ledelsen 3–0, men Maflin snudde og vant 5–3. Kampen i VM spilles best av 25 partier og vil ikke bli avgjort før på torsdag.

Noe av det som blir trukket frem for Maflins gode spill er jobben han har lagt ned i forkant av mesterskapet.

– Jeg har hatt mye kamptrening de siste fem-seks ukene. Normalt sett ville jeg dratt tilbake til Norge og vært med familien, men etter Championship League (i starten av juni) og på grunn av karanteglene sa jeg til kona mi: «Det er ingen vits i å dra tilbake. Jeg kan bli her og spille med Neil (Robertson), Barry (Hawkins) og andre», sa Kurt Maflin til Eurosport.

– På grunn av coronaen måtte han bare bli der. Han har bodd i England en stund og trent mye mer det siste året enn han har gjort på lenge. Han har gått ned mye i vekt og tatt seg selv litt i nakken, sier Anita Maflin.

Maflins neste VM-kamp ser du fra og med onsdag og vises på Eurosport og Dplay.

