DRAMATISK: Semifinalen mellom Ding Liren og Magnus Carlsen ble avgjort onsdag. Foto: Skjermdump fra chess24.com

Megatabbe ga Carlsen-triumf

Ding Liren (27) var i ferd med å presse fram en ny match mot Magnus Carlsen (29) torsdag - men så gjorde kineseren en gigablunder.

Oppdatert nå nettopp

På ett trekk var dermed partiet totalt endret, og nordmannen er nå klar for grand finale i «Magnus Carlsen Chess tour» mot Hikaru Nakamura (32). Den starter fredag.

– Det er sjakkens beinharde lov; ett feiltrekk kan koste deg alt, fastslo Hans Olav Lahlum som TV 2-ekspert.

Carlsen har til nå innkassert snaut 1,9 millioner kroner i online-turneringer våren og sommeren 2020.

Førstepremie i finalen av «Magnus Carlsen Chess Tour» er størst av alle; drøyt 1,2 millioner kroner.

les også Henrik Carlsen: – Magnus har selv smakt på å ha behov for å kutte ut å spille

– Han gjorde en feil, og jeg tenkte at «det var flaks», sa Carlsen til TV 2.

Magnus Carlsen åpnet med tap i den første matchen mot Ding Liren, men snudde det hele ved å vinne matchene mandag og tirsdag. Med seier også onsdag ville han være klar for «Grand finale» med 3–1 etter som semifinalen spilles best av fem matcher.

Hikaru Nakamura vant tre matcher på rad mot Daniil Dubov og var dermed klar for finalen. Amerikaneren får dermed to fridager før han skal i gang med finalen, som spilles som best av sju matcher, som i Carlsens elskede NBA.

les også Kasparov: – Magnus har ikke samme konkurranse som meg

29-åringen vant tre av de fire innledende turneringene i touren. Først Magnus Carlsen Invitational, så Chessable Masters og endelig chess24 Legends of Chess. 29-åringen har dessuten vunnet FIDE Steinitz Memorial og Clutch Chess i corona-tiden.

Carlsen vant onsdagens første parti med hvite brikker. Så ble Carlsen mattet i parti nummer to, mens det tredje partiet endte med remis.

I det fjerde partiet kom nordmannen i alvorlig trøbbel.

– Det er ikke gøy å være Magnus Carlsen akkurat nå, sa Jon Ludvig Hammer etter snaut 20 trekk.

les også Magnus Carlsen vant egen turnering igjen: – Selvtilliten blir bedre og bedre for hver gang jeg vinner

Men Carlsen hadde en god forsvarsplan, spilte nøyaktig og etter hvert var Ding Lirens ledelse så å si utlignet. Samtidig hadde Carlsen en klar fordel på klokken. Han ristet på hodet da partiet endte med remis.

– Han er veldig fornøyd, for han var i kjempetrøbbel underveis, mente Jon Ludvig Hammer som ekspert på TV 2.

Dermed måtte det to lynsjakkpartier til. Ding Liren klarte remis med svart i det første av dem og var altså på god vei mot seier i det andre - da han gjorde sin megablunder. Kineseren var plutselig forsvarsløs. Tabben kostet ham muligheten til å spille en femte og avgjørende match mot Carlsen torsdag.

Rett etter avgjørelsen slo Ding Liren av kameraet sitt i ren fortvilelse over at han rotet bort seieren.

Publisert: 12.08.20 kl. 20:21 Oppdatert: 12.08.20 kl. 20:40

Mer om Sjakk Magnus Carlsen

Fra andre aviser