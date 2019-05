PÅ IDRETTSTING: Johann Olav Koss og Sven Mollekleiv. Koss er tiltenkt rollen som visepresident og «utenriksminister», mens Mollekleiv er innstilt som president. Søndag kommer avgjørelsen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Dette vil Johann Olav Koss gjøre som visepresident

LILLEHAMMER (VG) Johann Olav Koss (50) mener at Norges Idrettsforbund må bli enige med seg selv hva de mener - og så kan de gå ut og påvirke internasjonalt.

Koss er tiltenkt rollen som visepresident og «utenriksminister» under Sven Mollekleiv i valgkomiteens forslag til hvem som skal styre de neste fire årene. Han mener at også Berit Kjøll og Tom Tvedt er gode kandidater, men støtter helheten i valgkomiteen forslag.

Skøytelegenden sa tidligere til denne uken til VG at han støtter fullt ut om Mollekleiv, men at han også vil si ja til å være visepresident under Berit Kjøll eller Tom Tvedt.

– Min rolle skal spesielt være det internasjonale arbeidet. Men først må vi legge en strategi for hva vi skal stå for internasjonalt, sier Koss når VG snakker med ham i korridorene på Lillehammer hotell.

– Forklar!

– Jeg tror idrettsbevegelsen må komme sammen og bli enige om hvilke verdier vi skal stå for internasjonalt, hva vi ønsker å få til internasjonalt og ikke minst hvilke arrangementer vi ønsker å få til Norge.

– Hvordan har det vært å se norsk idrett utenfra de siste årene?

– Jeg tror enkeltindivider har gjort en fantastisk innsats, men det er internasjonale arenaer der vi ikke har stilt opp, steder der vi kunne ha påvirket, men vi ikke har visst hva vi skulle stå for. Derfor har vi ikke gjort noe.

– Men det er andre arenaer der enkeltpersoner har stilt opp og gjorde en fantastisk innsats for Norge, fortsetter Koss.

– Noen eksempler?

– Ja, Svein Arne Hansen som president i det europeiske friidrettsforbundet og Rune Andersen som dopingekspert for det internasjonale friidrettsforbundet. Andersen er Sebastian Coes støttespiller i opprenskningen.

PÅ TING: Johann Olav Koss bak presidentkandidatene Berit Kjøll og Sven Mollekleiv. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Johann Olav Koss har selv engasjert seg i «Right to Play» gjennom mange år, og fått støtte fra en rekke av verdens mest kjente idrettsstjerner. «Right To Play» jobber med å fremme lek og idrett som virkemiddel for å gi barn og unge en bedre fremtid. Organisasjonen har 600 ansatte over hele verden.

Koss er også med på en ny organisasjon, «Fairsport», som jobber mot juks i idretten.

VG-kommentator Leif Welhaven har i helgen etterlyst at Norge må ha en tydeligere stemme overfor det internasjonale pampeveldet i idretten.

Koss mener at idrettsforbundet og særforbundene må snakke sammen.

– Først når vi har forankret dette i norsk idrett, kan jeg - eller andre - stå for dette synet i internasjonale fora. Da vet vi hvordan vi kan påvirke demokratiseringsprosessen i idretten internasjonalt, sier Koss, som satt i IOC i tre år og som har markert seg med oppfatninger som har gått på tvers av det som gjelder i de internasjonale organisasjonene.

– Bør Norge arrangere OL igjen?

– Ja, jeg har alltid ment at Norge bør arrangere OL igjen. Etter som det nå er klart at Sverige eller Italia får vinter-OL i 2026, vil det gå lang tid før det kan bli et eventuelt OL i Norge. Jeg tror det er bra. Det betyr at vi har god tid til å utvikle en søknad for OL i Norge.

Etter flere tiår i utlendighet tar Koss med seg kona og ungene flytter til Norge i løpet av sommeren.

– Hvilket inntrykk har du av idrettstinget?

– Jeg har ikke fått med meg så mye, men jeg er imponert av den jobben som Vibecke Sørensen har gjort med moderniseringsprosessen. Det må videreføres! Jeg håper at Vibecke blir valgt inn i det nye styret.

– Føler du at du er på vei inn i en oppgående organisasjon?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Tom Tvedt og idrettsstyret har vært gjennom en tøff periode, men det virker som idretten har kommet veldig bra gjennom dette, spesielt med tanke på hva de har gått gjennom.

– Nå støtter jeg valgkomiteen og Sven Mollekleiv som ny idrettspresident. Det er tre gode kandidater, men jeg støtter helheten i valgkomiteens forslag. De har brukt et helt år på denne jobben.

PS: Koss er foreslått som 2. visepresident. 1. visepresident ligger an til å bli Elisabeth Faret, som har bakgrunn fra ishockey.

Publisert: 25.05.19 kl. 16:12