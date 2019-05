FØLELSESLADET TALE: Tom Tvedt. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Tom Tvedt på idrettstinget: – Jeg ble spyttet etter på gaten

LILLEHAMMER (VG) Tom Tvedt holdt en følelsesladet tale om sine fire år som idrettspresident ved åpningen av idrettstinget. «Mange kunne ha vært kastet under bussen», sa Tvedt - men mente at styret hadde «gått i krigen» for alle.

– Jeg ble spyttet etter på gata, jeg har blitt uthengt for saker jeg ikke har hatt noe med.

– Jeg har blitt latterliggjort i køen på Vinmonopolet for å kjøpe ei flaske vin til en bursdag jeg skulle i, fortsatte Tom Tvedt, som stiller til gjenvalg som idrettspresident - i konkurranse med Sven Mollekleiv og Berit Kjøll.

Han fortalte at både han selv og andre i idrettsforbundet har vært preget av all støyen i hans fire år som idrettspresident.

– Ei stund møtte jeg ansatte som ikke ville gå med OL-ringene på tøyet sitt.

Tvedt fortalte at han personlig var veldig preget og opplevde det som angrep på ham selv som person.

– Jeg har tidvis vært ganske kjørt, vært ganske langt nede, sa Tvedt fra talerstolen på Lillehammer.

– Jeg har likevel stått i det, fortsatte idrettspresidenten og mente at gleden over jobben var så mye større.

– Jeg må må si tusen takk for måten jeg har blitt tatt imot på rundt i landet. Jeg har fått kjenne på lagfølelsen, sa den tidligere håndballspilleren.

Tvedt snakket om hvordan perioden med Linda Hofstad Helleland som kulturminister hadde vært krevende.

– Ingen av oss så kraften i det som kom. Jeg var ikke forberedt, jeg gjorde tabber, jeg så ikke hvor stor denne saken var, sa Tom Tvedt til idrettstinget - og snakket altså om åpenhetsdebatten som pågikk i 2016 og 2017.

– Det var tungt, det var vondt, det var vanskelig, sa idrettspresidenten, som også snakket om sine to blinde barn Lotte og Thomas og hvor viktige de har vært for ham som idrettsleder.

Tvedt sa at alle forslagene fra det såkalte Bernander-utvalget blir implementert innen utgangen av helgens idrettsting.

– Vi har ryddet opp. Tro meg - det er mange som kunne ha vært kastet under bussen, men det har ikke skjedd. Styret gikk i krigen for dere, fastslo mannen som har vært idrettspresident siden 2015.

Alt tyder på at han ligger bak både Sven Mollekleiv og Berit Kjøll foran valget, som foregår søndag. Norges Svømmeforbund er det eneste særforbund som har gått ut med åpen støtte til Tom Tvedt.

Idrettspresidenten snakket om hva han og styret hadde oppnådd i sin periode og var særlig opptatt av kampen for den såkalte enerettsmodellen, at Norsk Tipping skal ha enerett på spill.

