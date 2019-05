UTE AV LAGET: Kathrine Harsem satser videre etter at hun ble vraket fra landslaget i vår. Her er hun på landslagssamling i Kvitfjell i slutten av september i fjor. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Harsem vraket fra landslaget: – Jeg føler jeg er blitt dårlig behandlet

Etter at Kathrine Harsem (30) kollapset i sesongoppkjøringen i fjor, trodde hun at hun skulle få tid til å komme seg opp igjen. Derfor ble hun svært fortvilet da landslagsplassen røk.

Harsem ble nummer fire på sprinten under prøve-VM i fjor. Ting så veldig lovende ut. 30-åringen fikk en plass i OL-troppen, blant annet på grunn av en 2. plass i Planica, bare slått av Stina Nilsson. Harsem endte på 18. plass i OL.

Hun ble verdens 14. beste langrennsløper totalt, og nest beste nordmann i sprintverdenscupen sammenlagt med en 9. plass.

Ett år senere ble hun vraket fra landslaget.

– Jeg føler jeg er blitt dårlig behandlet, sier Harsem til VG og legger til:

– Jeg syns uttaket er svært urettferdig.

Nå deler hun mange tanker i et nytt blogginnlegg. VG har lest innlegget og har fått tillatelse av langrennsløperen til å gjengi innholdet.

Hun hadde en trøblete sesong sist. Det toppet seg i oppladningen da hun kollapset etter en konkurranse under Toppidrettsveka i august i fjor. Hun ble fløyet med luftambulanse til St. Olavs Hospital.

Etter en 5. og 7. plass under NM på Lygna i slutten av mars fikk hun beskjed om at tiden på landslaget var over.

– Trenerne ønsket en prat med meg kun kort tid etter målgang på 3-mila. Praten var ikke hyggelig. Jeg ble stilt opp i et hjørne, og jeg fikk beskjed om at jeg var siste navn på deres liste for neste års lag. Jeg hadde ikke hatt sportslig fremgang, og jeg var til stor bekymring for løpere og støtteapparat. Jeg ble helt tom innvendig. Jeg har blitt støttet hele veien i mine valg. I våre felles valg. Jeg skulle fokusere på å ta vare på Kathrine, og nå skulle jeg bli straffet med å miste plassen min på laget, skriver Harsem.

Det er 17 løpere på elite- og rekrutteringslandslaget. Harsem mener det burde vært plass til henne.

– Fra jeg kollapset i august, har jeg fulgt de råd jeg er blitt gitt. Fra lege, og fra trener.

Hun kommer fra Bærum, men har bodd i Meråker i en årrekke.

30-åringen roser oppfølgingen hun har fått fra landslagslegen.

Har hatt store utfordringer

Det hun er kritisk til er at hun spurte om hennes valg om å stå over skirenn, på grunn av mentale og fysiske utfordringer, ville få konsekvenser for landslagsplassen.

–Jeg har fått beskjed om at det ikke skal være et fokus i det hele tatt. Jeg liker ikke å kalle meg selv syk. Jeg er ikke syk. Men jeg har hatt store mentale utfordringer, som i stor grad har påvirket meg fysisk. Jeg har hele veien hatt en trygghet for at plassen min ikke var i fare. Jeg har ligget nede, og jeg vil få en sjanse til å reise meg, skriver en meget åpen Harsem på bloggen.

Hun har heller ikke fått plass på noe regionslag. Hun har forståelse for at de velger å gi yngre talenter mulighet der. Derfor står 30-åringen nå helt alene når hun likevel velger å fortsette satsingen.

– Jeg står igjen med spørsmålet; hvorfor får ikke jeg en sjanse til å reise meg? Samtidig som jeg har fått beskjed om at dere har stor tro på meg, at jeg har et stort potensial, at jeg har vist det tidligere, blir jeg kastet ut, skriver Harsem.

Sportssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund er konfrontert med Harsems uttalelser. Han sier til VG at han ikke ønsker å kommentere enkeltuttak.

– Uttak av løpere til lag og mesterskap er noe av det vanskeligste vi gjør. Uttak kan være en tøff opplevelse for de som ikke blir tatt med. Utøvere bruker all sin tid og ressurser for å bli best mulig, og da blir det også ofte mye følelser i en uttakssituasjon, sier han og tillegger:

– Jeg har respekt for at utøvere ikke alltid er enige i våre sportslige vurderinger, og at de sitter med en annen opplevelse av situasjonen.

En trøblete sesongoppkjøring endte med en 22. plass på sprinten i Lillehammer for Harsem. Hun ble nummer 28 i Davos. Begge i desember i fjor. Hun ble nummer 12 på NM-sprinten, og VM i Seefeld gikk uten henne.

Det toppet seg, eller man kan si at hun nådde bunnen, i Otepää. Hun kom videre fra prologen. Men hun hadde det langt fra bra. Hun følte ingen glede. Dette skriver hun om kvelden etter rennet:

– Jeg husker mye gråt, tomhet, lengsel etter å ha det litt bra. Kan jeg ikke få ha det litt bra snart? Bare litt? Trenger ikke så mye, bare litt. Jeg også.

Hun har kjent på at hun blir ulykkelig av å drive med langrenn. Men det gir henne enda mer glede.

Derfor fortsetter hun.

Publisert: 18.05.19 kl. 08:47 Oppdatert: 18.05.19 kl. 09:24