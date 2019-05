KLAR TIL KAMP: Brann-trener Lars Arne Nilsen før kampen mot Rosenborg på Brann Stadion. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Brann-treneren mener RBK fortsatt er en utfordrer til seriegull

BERGEN (VG) Brann-trener Lars Arne Nilsen (55) ser fortsatt på Rosenborg som en konkurrent i kampen om seriegullet i en sesong hvor «alle kan slå alle».

– Jeg synes Rosenborg var gode, og jeg tror de kommer til å ta mange poeng fremover hvis de fortsetter sånn, sier Lars Arne Nilsen etter 0–1-tapet i Bergen søndag kveld.

– Ser du fortsatt på Rosenborg som en reell konkurrent i kampen om seriegullet?

– Ja, det gjør jeg. Hvis de fortsetter sånn som de spilte i dag. Det spørs litt hva de beste lagene gjør. Nå er det mange lag som er blandet inn i toppstriden, og det kan være artig det, svarer Brann-treneren.

Det sier han til tross for at Rosenborg i år hadde sin dårligste sesongstart noensinne etter bare to poeng på fem kamper. Kun ett lag har klart å vinne ligaen med like dårlig sesongstart siden 1963. Det var Lillestrøm i 1986.

– De er et godt lag, og har vært Norges beste lag over lang tid. Nå har de vært nede en periode, men mot oss er de gode. Vi spilte også en god kamp, men de er hakket hvassere, sier Nilsen.

«Alle kan slå alle»

Etter søndagens runde tar Eliteserien en treukers ferie. Det etter en sesongstart som har vært preget av overraskelser. Rosenborg har akkurat kommet seg over nedrykksstreken, Bodø/Glimt har vært et av sesongens formlag, Sarpsborg 08 har slitt, Lillestrøm slo Vålerenga på Intility og Molde tapte for Tromsø søndag.

Brann-spillerne Thomas Grøgaard og Veton Berisha avskriver derfor heller ikke Rosenborg. Men trøndernes svake sesongstart åpner også opp for flere overraskelser i årets sesong.

– Det er mer åpent nå enn hva det vanligvis er når Rosenborg, som har vært den soleklare eneren, sliter litt. Det kommer også opp nye lag. Odd har gjort det meget bra, Molde er der og Bodø/Glimt har fortsatt å være gode som de var i vinter. Det er litt sånn at alle kan slå alle. Kampen mot RBK er tøff, og kampen mot Mjøndalen er tøff, forklarer Grøgaard, som derfor tror mange lag øyner håp om medalje i år.

– Ser du fortsatt på Rosenborg som en konkurrent i gullkampen?

– Ja, helt klart. Hvis du går gjennom det laget spiller for spiller, er det er veldig godt fotballag. De får tid til å jobbe litt med laget nå, og når de får et par brikker på plass, tror jeg de kommer til å plukke mye poeng i år. Det å si at de er ferdige i år tror jeg er dumt, svarer Grøgaard.

– Ja, hvorfor ikke? Hvis andre lag begynner å tape poeng, og de kommer inn i en bra periode kan alt skje. Jeg har hele tiden sagt at det bare er et spørsmål om tid før de kommer til å plukke masse poeng, svarer Berisha på samme spørsmål.

PS: Eliteserien er tilbake lørdag 15. juni. Da møter Brann Haugesund borte, mens Rosenborg tar imot Vålerenga på Lerkendal.

