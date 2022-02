OL-ILDEN: Dinigeer Yilamujian (TV) og Zhao Jiawen (th) tenner OL-ilden under åpningsseremonien i Beijing.

Uigur tente OL-ilden: − Et PR-stunt for å forsøke å lure omverdenen

Valget av det ærefulle oppdraget med å tenne OL-ilden i Beijing vekker oppsikt.

Det tilfalt kombinertutøver Zhao Jiawen og langrennsløper Dinigeer Yilamujiang, og det er nettopp valget av Dinigeer som har skapt oppstyr. Hun er uigur og kommer fra Xinjiang-provinsen.

Kina er i lang tid blitt hardt kritisert for sin behandling av landets muslimske minoritet uigurene.

– Det er et PR-stunt for å forsøke å lure omverdenen til å tro at det som sies om behandlingen av uigurene ikke er sant. Det tror jeg er håpet, sier generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs til VG.

Sekretær i Den norske uigurkomiteen, Adiljan Abdurihim, mener valget er bevisst og at det ikke speiler virkeligheten.

– For meg betyr det egentlig ingenting annet enn kinesisk propaganda. Hvis de vil fremstille at uigurene er likestilt, så er ikke det realiteten. Vi kan ikke endre realiteten om at det foregår et folkemord, sier Abdurihim til VG.

Da Frankrike for et par uker siden vedtok en erklæring for å kunne omtale Kinas behandling av uigur-befolkningen som folkemord, ble dette fordømt av de kinesiske myndigheter.

– Resolusjonen fra den franske nasjonalforsamlingen angående Xinjang ignorerer fakta og juridisk kunnskap, og den blander seg grovt inn i Kinas interne anliggender, sa Zhao Lijian, talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet.

En rekke vestlige land har uttalt seg i kritiske ordelag. USA kaller det, i likhet med Frankrike, for et folkemord.

Kina har ikke avvist eksistensen av leirene, men hevder at det kun er snakk om et tilbud om omskolering for å hindre at uigurene rekrutteres til islamsk ekstremisme.

Ifølge en rapport fra Amnesty International sitter opp mot én million uigurer i de såkalte omskoleringsleirene.

Kinas president Xi Jinping sto for den offisielle OL-åpningen, med blant annet den russiske presidenten Vladimir Putin på tribunen, da Jiawen og uiguren Yilamujiang tente ilden.

Egenæs i Amnesty er klar på hva han mener om seansen:

– Det er rett og slett et litt rått spill, ikke nødvendigvis med den personen, men med uigurene. Som undertrykkes, mishandles og sperres inne.

Samtidig uttrykker han at han ikke er overrasket.

– Det er litt sånn kinesiske myndighet kan opptre. De sier: Vi undertrykker ikke uigurene, eller andre minoriteter, og så trekker de frem eksempler på denne måten.

DEMONSTRASJONER: Det har blitt holdt en rekke demonstrasjoner mot vinterlekene i Beijing, her fra Washington DC i mai.

Abdurihim i Den norske uigurkomiteen mener likevel at den symbolske hendelsen viser at Kina bryr seg om hva som skjer og sies om dem i vestlige land.

– Kina vet at det er en stor boikott som har blitt gjennomført i en rekke land. Så det viser at Kina følger med på dette, og dette er deres måte å forsøke å vise at det ikke er noe galt som skjer, sier Abdurihim og viser til at en rekke land, deriblant USA og Storbritannia, ikke sender offisielle representanter til lekene.

Også Egenæs er av den oppfatningen.

– Kineserne kjører sitt løp helt uavhengig av hva andre måtte ønske og tenke. Samtidig virker det som de merker kritikken og ønsker å ta igjen. Og dette er en måte å ta igjen på, avslutter Egenæs.