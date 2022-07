SVENSK SUKSESS: Borgar Haug jubler med gullhatten på etter å ha blitt svensk mester i bordtennis.

Borgar Haug svensk pingis-mester – sikter mot verdenstoppen

Han flyttet som 15-åring til Sverige for å utvikle seg. I april avgjorde Borgar Haug (19) det svenske mesterskapet i bordtennis. Oslo-gutten har et klart mål om å slå seg inn i verdenseliten i idretten som har 300 millioner aktive utøvere.

Publisert: Nå nettopp

Borgar Haug satte inn den siste ballen da Halmstad BK vant finalen i pingis-SM over Eslöv med VM-finalist Truls Möregårdh på laget.

– Sinnssykt kult å få æren av å slå inn matchballen, sier Borgar Haug til VG.

Tenåringen vant i fjor høst sensasjonelt Europa Top 10 for juniorer i Frankrike. Han var som junior nummer fire på U 19-rangeringen til det internasjonale bordtennisforbundet.

– Det gir ekstra fyr på bålet å vinne et slikt mesterskap, beskriver nordmannen oppvokst på Prinsdal og Nordstrand i Oslo.

Som best har han vært ranket som nummer 152 på seniorrankingen. Nå ligger han plassert som nummer 306 blant 768 spillere med rankingpoeng. Det foreløpige målet er å krabbe opp blant verdens 50 beste spillerne.

– Jeg har hatt den drømmen lenge. Jeg vil gi 100 prosent, lover han.

– Det er så absolutt mulig å komme seg opp til verdenseliten. Borgar er en spennende gutt å følge nå. Om han fortsetter utviklingen kan han ta de siste stegene, mener Ulf «Tickan» Carlsson.

Den tidligere verdensmesteren i double har vært Borgar Haugs trener siden han var 15 år. Carlsson er også tilknyttet det norske landslaget og mener en holdningsendring på gang. Svensken tror den positive utviklingen i andre ballsporter sprer seg i Norge.

STJERNELAG: Borgar Haug (foran) trener for tiden med det stjernespekkede svenske landslaget. Fra venstre: Jörgen Persson (landslagssjef), Matias Falck, Truls Möregårdh, Kristian Karlsson, Jon Persson og Anton Källberg.

– Det bør stimulere at Viktor Hovland og Casper Ruud gjør det så bra i golf og tennis. Det snakker jeg mye om til norsk bordtennis, sier han til VG.

Borgar Haug er også inspirert av den norske fotballsuksessen på øverste nå.

– Det er ekstremt kult å se. Jeg følger godt med i fotball. Både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Det var veldig kult når Ødegaard dro til Real Madrid som så ung, sier Borgar Haug som selv valgte Sverige etter ungdomsskolen.

Nordmannen gikk det første året på videregående i Halmstad, men har siden satset bordtennis på fulltid.

STARTET I HAUKETO: Borgar Haug startet med bordtennis i Oslo-klubben Hauketo.

– De første årene var litt vanskelige økonomisk, men jeg lever helt fint på bordtennisen nå.

Borgar Haug trener for tiden med det svenske landslaget i Karlskrona. Målet er senior-EM i München 13. til 21. august.

– Mitt første seniormesterskap. Jeg håper å komme videre fra gruppespillet og ta et par matcher etter det, sier han.

Svenskene har dype tradisjoner med Jan-Ove Waldner som sin største «pingis-helt» (OL-gull og to VM-gull i single). Men også dagens generasjon svensker slår meget godt fra seg med liten racket.

TIL TOPPS: Borgar Haug vant i fjor Europa 10 foran kroatiske Ivor Ban (2) og Maciej Kubik fra Polen.

Mattias Falck (30) og Kristian Karlsson (30) vant double under VM i Houston i november mens den nye stjerneskuddet Truls Möregårdh (20) tapte VM-finalen i single for eneren på verdensrankingen, kinesiske Fan Zhendong. Den 272 dager eldre VM-sølvvinneren slo Haug 3–2 og 3–1 i to møter denne sesongen.

Borgar Haug har tidligere slått Anton Källberg som er ranket som 15 i verden.

– Jeg har en lang vei å gå, men jeg vet også at jeg er når spillet sitter med min spillestil så kan jeg utfordre alle, sier Haug som i mai også ble norsk mester for lag med Fornebu BTK for første gang. Tenåringen vant i mars NM-gull i single og har allerede tre kongepokaler i premieskapet.

LEGENDARISK TRENER: Ulf «Tickan» Karlsson som svensk landslagssjef i 2018.

– Borgar må bli bredere i spillet sitt. Nå bygger han mye på sine styrker og spiller veldig aggressivt. Det har han vist mot Truls (Möregårdh) som han presset et par ganger denne sesongen. Han høyeste nivå er høyt, men han må ta nye steg i returspill, forsvarsspill, taktisk og bedre spilleforståelsen, beskriver Ulf «Tickan» Carlsson.

I stedet for å slå til på tilbud fra Tyskland og Frankrike har Borgar Haug skrevet ny kontrakt med Halmstad. Treneren mener oppskriften det er riktig å nærme seg verdenseliten steg for steg.

– I det svenske mesterskapet sto han frem i de viktige matchene. Han tar skritt hele tiden. Det liker jeg, sier Carlsson.