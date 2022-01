I KINA: Skiskytter Tiril Eckhoff ankom OL-byen Beijing fredag morgen norsk tid.

IOC-medlem Kloster Aasen om OL: − Umulig å avlyse nå

Kristin Kloster Aasen mener det er sjanseløst å snakke om å utsette OL nå.

Publisert: Nå nettopp

Det norske medlemmet i den internasjonale olympiske komité (IOC) ankom Beijing med fly via Zürich torsdag. 61-åringen fra Oslo skal være på hotellrommet til hun får svar på coronatesten, som ble tatt da hun landet i den kinesiske hovedstaden.

– Kineserne er godt forberedt og har omfattende tiltak for smittevern på plass. De samarbeider med Verdens helseorganisasjon og oss i IOC. Vi støtter hverandre i å få dette til. Målet er trygge leker. Arrangøren er ekstremt godt forberedt, sier Kloster Aasen til VG.

61-åringen ble utpekt av tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg til å ta over for ham i 2017. I fjor ble hun valgt til å sitte i styret i IOC, som er det høyeste organet i organisasjonen.

IDRETTSTOPPER: Skipresident Erik Røste og medlem i Den internasjonale olympiske komité (IOC) Kristin Kloster Aasen under en medaljeseremoni i OL i Sør-Korea for fire år siden.

OL-ilden tennes i Beijing fredag 4. februar. Samtidig herjer omikronvarianten i store deler av verden og skaper trøbbel for OL-utøvere fra mange nasjoner.

Langrennsløperne Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå sitter i isolasjon i Italia etter å ha testet positivt på corona. Torsdag ble det kjent at gullhåpet Simen Hegstad Krüger også har corona. Flere norske hoppere har avlagt positive coronatester.

fullskjerm neste KLARE FOR OL: Kineserne tillater ikke utenlandske publikummere under OL på grunn av pandemien. Det blir for det meste tomme tribuner. Dette bildet er tatt fredag. Den olympiske ild tennes 4. februar. 1 av 4 Foto: NOEL CELIS / AFP

– Mitt inntrykk er at alle er forsiktige. At vi får noen positive tester er veldig leit og jeg syns forferdelig synd på dem det gjelder. Dette er en lumsk greie for alle, men det skal være trygt når man kommer innenfor områdene man bor og konkurrerer i her i Kina, sier Kloster Aasen som selv var aktiv som rytter.

Hun er jurist og har tidligere vært president i Norges Rytterforbund.

Info Den internasjonale olympiske komité (IOC): IOC velger selv sine medlemmer, uavhengig av nasjonale idrettsorganisasjoner. Den bestemmer arrangørby for De olympiske leker, idrettslig program og tid for lekene, og overvåker gjennomføringen av dem i henhold til prinsipper og regler nedfelt i det olympiske charter. Opprinnelig var lekene åpne kun for amatører. Senere har profesjonelle utøvere fått adgang i økende grad, men utøverne må ikke bære personlig reklame under lekene. Per juni 2021 har IOC 104 aktive medlemmer, blant annet Kristin Kloster Aasen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (utøverrepresentant) fra Norge. IOC har tilslutning fra 206 nasjonale olympiske komiteer, blant annet Norges Olympiske Komité. Kilde: Store norske leksikon. Vis mer

De siste dagene har aviskommentatorer som Leif Welhaven i VG, Jan Petter Saltvedt i NRK og Aftenpostens Daniel Røed-Johansen skrevet at OL burde vært utsatt. Langrennssjef Espen Bjervig mener også at OL ikke burde blitt arrangert nå.

– Beslutningen om å gjennomføre ble tatt for lenge siden, sier Kloster Aasen.

Hun mener det er altfor sent å løfte temaet bare noen dager før lekene er i gang. Mange utøvere er allerede på plass i Kina. Torsdag tok et fly av fra Gardermoen med norske utøvere, løpere og journalister med retning Kina.

– Det er umulig å avlyse nå. Det er for tett opp til lekene. Om dette skulle blitt diskutert, så måtte de snakket om det for lenge siden, sier Kloster Aasen.

Skipresident Erik Røste drar til Kina via Helsinki kommende onsdag. Han er også styremedlem i Det internasjonale skiforbundet. Han er enig med Kloster Aasen, nå er det altfor sent å snakke om utsettelse.

– Men jeg har ingen problem med å forstå at noen tar det opp nå. Men overskrider du deadline for når man kan utsette, så er toget gått, sier Røste til VG.

Røste mener det var for sent å utsette OL da supersmittsomme omikron kom.

– For en måned siden hadde vi knapt hørt om omikron, det er ikke bare idretten som ble tatt på sengen, ting ble snudd opp ned, sier Røste.

Røste fryktet det verste og forsto at det var smitte i den norske langrennstroppen da pressetreffet fra Italia ble utsatt. Nå venter han på svaret fra ny coronatester.

– Vi håper alle de beste er til start i Beijing, sier Røste.

Kloster Aasen mener OL i Tokyo sist høst viste at det lar seg gjøre å arrangere olympiske leker i en pandemi, selv om det ikke er enkelt.

– Kina er opptatt av trygge leker for utøverne og gode konkurranser. Jeg ble møtt av hyggelige folk med smittevernutstyr på flyplassen. Alle er veldig hyggelige og de fremstår stolte over å ønske oss velkommen, sier Kloster Aasen.