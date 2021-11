KOMMET FOR Å BLI: Eirik Horneland, som her omfavner venstreback Ruben Kristiansen etter seieren mot Lillestrøm 11. september, blir permanent hovedtrener i Brann.

Eirik Horneland blir permanent hovedtrener i Brann: − Har snakket med Kåre

Klubben bekrefter at Eirik Horneland får beholde jobben som Brann-trener til og med 2023-sesongen – bare åtte dager etter at han ifølge BT takket nei til den samme jobben.

Horneland kom til Brann som assistenttrener under Kåre Ingebrigtsen i 2020. Da Ingebrigtsen ble sparket i juli, tok Eirik Horneland midlertidig over ansvaret - som har ført til et massivt formoppsving.

– Jeg kom ikke hit for å overta etter Kåre, sier Horneland på fredagens pressekonferanse.

Jeg har stått i en vanskelig utfordring. Jeg har følt lojalitet overfor klubben, overfor spillergruppen og overfor Kåre, som hentet meg. Det var et vanskelig dilemma. Men jeg har hatt en god prat med Kåre om det. Kåre ønsker meg lykke til, forteller Eirik Horneland.

– Jeg ønsket å ha en god relasjon med Kåre. Jeg snakket med ham i går.

– Da jeg ble flyttet opp som hovedtrener, skjønte jeg at enten må du ta ansvaret som ligger der eller være ferdig med klubben. Jeg tror det ville være vanskelig for en ny hovedtrener å komme inn og ha et fruktbart samarbeid med meg.

– Jeg kom ikke hit for å overta etter Kåre, understreker Horneland.

Planen var i utgangspunktet at Horneland skulle lede laget ut sesongen.

På pressekonferansen blir det sagt at Brann-direktør Vibeke Johannesen har snakket med Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Det hadde vært et kanonalternativ med Kjetil. Jeg har snakket med ham, men jeg tror ikke Kjetil ville hjem nå, sier Horneland.

– Jeg har ikke tenkt mer over det. Nå ble det meg.

Bergens Tidende meldte så sent om 11. november at han hadde takket nei til å bli permanent hovedtrener i Brann, åtte dager senere har han altså satt penn til papir på dokumentet som bekrefter at han har snudd. Hele veien har Horneland vært klar på at intensjonen ikke var å ta over jobben på permanent basis.

Slik har Brann prestert etter Horneland tok over:

HORNELAND-TABELLEN: På VG-oppfinnelsen «Horneland-tabellen» ser vi at Brann er 11. beste lag i Eliteserien siden Horneland tok over 10. august.

Etter han tok over 10. august, har Brann tatt 14 poeng på tolv kamper – og to tredeler av lagets totale poengsum denne sesongen (21).

– Jeg har lært å kjenne Eirik som en leder med stor integritet, sier daglig leder Vibeke Johannesen på en pressekonferanse på Brann stadion.

Brann har fire kamper igjen av sesongen og ligger akkurat nå på kvalikplass. Søndag møter de Sandefjord borte.

– Tiden var inne for å ta en avgjørelse nå, både for klubben og meg. For meg er dette et viktig signal på at jeg er 100 prosent dedikert til å stå stødig sammen med Brann i fortsettelsen, sier Horneland.

I tillegg til den sportslig utfordrende situasjonen Brann er i, måtte Horneland håndtere den mye omtalte nachspiel-saken. Det endte med at to spillere forsvant fra klubben og de ytterligere gjenværende spillere fikk en skriftlig advarsel.