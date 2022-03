CHELSEA-EIER: Roman Abramovitsj skal ha tre statsborgerskap – russisk, israelsk og portugisisk.

Portugisisk rabbiner pågrepet for å ha hjulpet Abramovitsj

Lederen av det jødiske samfunnet i Porto er pågrepet – anklaget for å ha utstedt dokumenter som gjorde at Chelsea-eier Roman Abramovitsj (55) fikk portugisisk statsborgerskap i 2021.

Av Ole Kristian Strøm

Det melder en rekke medier, blant dem israelske Haaretz og russiske Kommersant.

Tidligere lørdag bestemte styret i Premier League at den russiske oligarken ikke lenger er egnet til å styre Chelsea. Abramovitsj har uttalt at han ønsker å selge klubben etter at han er satt på sanksjonslistene som følge av Russlands invasjon i Ukraina.

Lørdag slo portugisisk politi til mot rabbiner Daniel Litvak i Porto. Anklagene går ut på at han utstedte et dokument som gjorde det mulig for Abramovitsj å bli statsborger i Portugal. Ifølge Haaretz er han varetektsfengslet. Portos jødiske samfunn har gjentatte ganger benektet å ha gjort noe galt.

Jerusalem Post skriver at Abramovitsj ble innvilget statsborgerskap i april 2021 basert på en lov som ga naturalisering til etterkommere av såkalt sefardiske jøder som ble utvist fra den iberiske halvøya (dagens Spania og Portugal) under inkvisisjonen i middelalderen. En sefardisk jøde er en jøde som nedstammer fra eller som følger skikkene og tradisjonene fra de jøder som levde på den iberiske halvøya.

Abramovitsj’ slektshistorie har blitt undersøkt av eksperter ved et av Portugals jødiske sentre. Porto-senteret, der Litvak er rabbiner, var ansvarlig for Abramovitsj’ prosess, ifølge Jerusalem Post.

Torsdag sa en portugisisk regjeringskilde til Reuters at Abramovitsjs statsborgerskap kan ryke – uavhengig av hva etterforskningen i denne saken vil vise. Statsadvokaten startet etterforskningen av Chelsea-eierens portugisiske statsborgerskap allerede i januar 2022.

Abramovitsj har både russisk, portugisisk og israelsk statsborgerskap, ifølge Kommersant.

Den russiske oligarken kjøpte Chelsea for rundt 190 millioner dollar i 2003, og har vært med på å bygge opp London-klubben til et imperium, som ifølge Forbes har en verdi på 3,2 milliarder dollar (28 milliarder kroner).