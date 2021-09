VARMER BENKEN: Joshua King (nr. to fra venstre) har ikke fått mye spilletid på landslaget under Ståle Solbakken. Helt til venstre sitter Kristoffer Ajer, som ble vraket mot Nederland. Her fra torsdagens trening i Lillestrøm.

Solbakken om stjernevraking: − Ikke jobben min å holde alle fornøyde

LILLESTRØM (VG) Watford-spiss Joshua King (29) har gått fra å være omtalt som en av landslagets viktigste spiller til minimalt med spilletid på bare ett år.

Mens førsteelleveren mot Nederland bedrev restitusjonstrening på Ullevaal, tasset Joshua King ut av bussen som sistemann blant innbytterne og reservene som trente på Vigernesjordet utenfor Lillestrøm.

Spissen tuslet langs den prikkfrie gressmatten med trådløse hodetelefoner og mobilen i hånda.

– Det må du spørre ham om. Om han er mer skuffet med musikk eller ikke, den dybden har jeg ikke i psykologien. Jeg har treårig lærerskole fra Hamar. Kona mi er psykolog, da, svarer Solbakken og ler.

Mot Nederland ble Kristoffer Ajer benket til fordel for Andreas Hanche-Olsen. Mot Latvia er også angrepsalternativene Alexander Sørloth og Kristian Thorstvedt tilbake etter suspensjon.

Ståle Solbakken svarer kontant «nei» på spørsmål om han ser for seg å gi alle spilletid i løpet av de tre kampene Norge skal spille under denne samlingen.

– Det går ikke an å holde alle fornøyde. Det er heller ikke jobben min. De jeg mener skal ha en ekstra forklaring eller beskjed, de får det. Men det er ikke jobben min å holde alle fornøyde. Overhodet ikke.

King har spilt over 50 landskamper for Norge og ble av tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck for bare ett år siden omtalt som den spilleren som hadde markert seg mest gjennom svenskens periode som sjef. Under Solbakkens ledelse har han ikke startet en kamp.

– Hos alle som blir tatt ut på landslaget må det ligge en kjempemotivasjon i bunn. Det er det man kan lykkes med og det er selvfølgelig hardere for en Joshua å sitte på benken enn det er for mange andre. Særlig når det er veldig få som har mange landskamper og han har vel over 50, sier Solbakken.

AVSLUTNINGSTRENING: Joshua King og de andre angrepsspillerne sto igjen og terpet etter treningen.

Mot Nederland onsdag ble King værende på benken. Erling Braut Haaland spilte hele kampen på topp og scoret Norges eneste mål.

– Hvordan tror du han reagerer på å ha så lite spilletid i de siste kampene?

– Jeg hadde en snakk med ham kvelden før Nederland-kampen. Han var helt rolig. Men det er jo ikke sånn at han synes det der er moro. Men om han hadde syntes at det der var helt greit, så hadde han sannsynligvis ikke vært her eller nådd så langt som han har gjort. Det er noe man må akseptere også vet en at i fotball snur det fort, svarer landslagssjefen.

Mats Møller Dæhli, som mottok gullklokken etter å ha notert seg for sin 25. landskamp med innhoppet mot Nederland, forteller til VG etter treningen i Lillestrøm at spillerne på benken også er flinke til å ta vare på hverandre og støtte laget.

– Når du er her med Norge og uansett om du starter eller ikke, er det en ting som gjelder. Det er å støtte alle og gi energi og være positiv. Hvis du kommer inn skal du være klar, og hvis du ikke kommer inn er du selvfølgelig skuffet, men du må ikke ta det for tungt og du må levere på trening dagen etter. Det er sånne holdninger vi må ha inn i et såpass lite land som Norge hvis det skal fungere, sier han.

– Folk er forskjellige og reagerer ulikt også, hvordan er det?

– Folk er forskjellige og det er fint. Sånt skal det være lov til, men vi skal ha en kjerne i bunn som handler om at vi alle kjemper ett mål og det er at Norge skal vinne fotballkamper, sier Dæhli, som noterte seg for treningens mest iøynefallende prestasjon da han dro seg innover og bøyde ballen bort i lengste kryss.

