Carlsen mot VM-tittelen etter «skandaletrekk» : − En vanvittig tabbe

DUBAI/OSLO (VG) (Magnus Carlsen-Jan Nepomnjasjtsjij 1–0, totalt 5–3) Ekspertene mener det er 99 prosent sannsynlighet for at Magnus Carlsen (31) vinner VM sammenlagt. Jan Nepomnjasjtsjij (31) gikk på nok et tap etter en tabbe som fikk sjakkverden til å måpe.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Først og fremst tenkte jeg at det var en bonde rett i slag. Jeg var veldig overrasket, hva kan jeg ha oversett? Hva er planen? Men det var ikke en plan, bare en overseelse, sier Carlsen til VG om tabbetrekket.

– Det er en uforståelig feil, et sjokk. Han har spilt solid hele VM, så gjør han dette skandaletrekket, sa VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer etter Nepomnjasjtsjijs 22 trekk.

Da flyttet han bonde til c5 og åpnet for at Carlsen kunne si sjakk og etter hvert havne minst én bonde over i stillingen.

– Dette er utrolig smertefullt for Jan. Nå har det klikket for ham, sa stormester Aryan Tari, som mener det er 99 prosent sannsynlighet for at Carlsen vinner VM sammenlagt etter søndagens seier.

«Nepo» forsvant bort fra bordet i lengre tid, selv når det var hans trekk.

– Han står og stanger hodet i veggen. Han kaster bort verdensmesterskapet, sa Hammer.

KNUST: Jan Nepomnjasjtsjij var fryktelig skuffet etter tabbetrekket som kan ha avgjort VM-kampen.

Den nederlandske stormesteren Anish Giri, rangert som verdens syvende beste spiller, var like overrasket.

– Det er en vanvittig tabbe. Helt sinnssykt. Veldig merkelig, uttalte han som kommentator for chess24.

Sjakk-VM avgjøres over 14 partier, med mindre én av spillerne har opparbeidet seg et forsprang som ikke kan hentes inn. Carlsen er ikke der ennå, men på god vei mot sin femte VM-tittel. Det gjenstår seks partier.

– Det ser veldig lyst ut nå. Jeg må bare fortsette å være konsentrert og godt forberedt, sier Carlsen til VG.

Han mener søndagens seier ble muliggjort av fredagens lange maratonseier.

– Jeg tror ikke han hadde tapt i dag, uten tapet på fredag. Det er vanskelig å nullstille seg og du tar med deg følelser videre, mener nordmannen.

Carlsen vant to partier før slutt i 2013, ett parti før slutt i 2014.

Den regjerende verdensmesteren skaffet seg tidlig et overtak med hvite brikker i lørdagens parti og tvang russeren inn i en tenkepause. «Nepo» fulgte imidlertid opp med et trekk som tok Carlsen fullstendig på sengen.

– Det er et utrolig spesielt trekk, sa Tari, som var gjest i VGs sending.

VM-utfordreren flyttet h-bonden opp langs kanten og forlot Carlsen ved bordet. Der ble nordmannen sittende i over 41 minutter. Det er ny rekord for tenketid i årets VM.

Da Carlsen endelig flyttet, ble ekspertene nok en gang forbauset – i negativ forstand.

– Dette trekket er veldig skuffende. Det er et sjokk for meg at han bruker så lang tid på dette trekket, sa VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Det var lenge rundt 40–50 prosent sannsynlighet for norsk seier, men gradvis forbedret Nepomnjasjtsjij sin stilling og utjevnet fordelen til Carlsen.

– Dette er noe av det raskeste jeg har gått fra å være optimistisk, til at optimismen er helt død, sa Hammer.

Etter russerens enorme tabbetrekk, steg imidlertid optimismen raskt opp igjen. Nepomnjasjtsjij forsvant inn på pauserommet, tydelig fortvilet. Han klarte ikke å stoppe Carlsens videre angrep og måtte til slutt resignere og innse at slaget var tapt.

SEIER: Magnus Carlsen vant for andre gang med hvite brikker mot Jan Nepomnjasjtsjij.

FIDE (Det internasjonale sjakkforbundet) meldte først at spillerne skulle bytte rekkefølge midt i matchen, men det ble senere klart at de spiller med hvitt og svart annenhver gang gjennom hele VM-finalen. Om det siste partiet skulle bli avgjørende, har Carlsen derfor fordelen av hvite brikker der.

Både i 2016 og 2018 måtte verdensmesteren kåres i et tiebreak med hurtigsjakk etter at det hadde blitt uavgjort i klassisk sjakk. Carlsen var overlegen både mot Karjakin og mot Caruana i «fartsdisiplinene».

Mens Carlsens fire tidligere VM-matcher har gått over 12 partier, er det denne gang 14 partier med klassisk sjakk. Dette er fjerde gang nordmannen forsvarer sin VM-tittel etter at han verdensmester ved å slå Viswanathan Anand i 2013.

Carlsen og Nepomnjasjtsjij er begge født i 1990 og spilte mot hverandre første gang allerede i oktober 2002.