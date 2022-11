HISTORISK: Sverre Lunde Pedersen vant sitt andre OL-gull på lagtempo i Beijing forrige vinter. Her feirer veteranen triumfen sammen med lagkameratene Hallgeir Engebråten og Peder Kongshaug (t.h).

OL-mesteren Sverre Lunde Pedersen: − Ikke helt til stede mentalt

Sverre Lunde Pedersen (30) «skviset» kroppen ekstremt før han vant sitt historiske OL-gull for ni måneder siden. Det kan være årsaken til at han foran verdenscupstarten mener han mangler selvtillit - samt «litt på alle områder».

– Det er lenge siden jeg har opplevd å gå en ordentlig god 5000-meter. Det var kanskje under VM på Hamar i 2020, sier han.

Den gang, for snart tre år siden, knuste han med tiden 6.19,40 skøytekongen Sven Kramer med seks sekunder i deres paroppgjør på distansen i sammenlagtmesterskapet - som endte med at han tok 2. plass bak nederlandske Patrick Roest.

Ett år tidligere hadde han vunnet gullmedaljen på 5000 meter i distanse-VM i Inzell. I Pyeongchang-OL 2018 var han to tusendeler fra å snyte kanadiske Ted-Jan Bloemen for sølvmedaljen.

I februar forrige sesong ble han historisk enestående da han som tittelforsvarer vant OL-gull på lagtempo i Beijing.

Dette i sterk kontrast til NM i Vikingskipet for en drøy uke siden. Da endte Sverre Lunde Pedersen på 4. plass bak Peder Kongshaug, Sigurd Henriksen og vinneren Sander Eitrem (20) - som med 6.19,39 var over 15 sekunder raskere enn Sverre Lunde Pedersen (6.35,01).

Norges OL-bronsevinner på 5000 meter, Hallgeir Engebråten, stilte ikke til start etter et kraftig astmaanfall etter den foregående 1500-meteren.

– Jeg var ikke helt til stede mentalt, forklarer Sverre Lunde Pedersen.

Grunnen var en beskjed om at en person i hans nære omgangskrets var gått bort.

– Det kom brått. Jeg slet med å holde fokus på 5000 meter da. Det går bra nå, sier han foran sesongens internasjonale konkurransestart i Sørmarka Arena.

Info EM i Vikingskipet - VM i Heerenveen Verdenscupen på skøyter hurtigløp starter i Stavanger 11.-13. november. Neste løpshelg er 18.-20. november i nederlandske Heerenveen. Deretter er det to verdenscuper i Calgary, henholdsvis 9. til 11. desember og 16. til 18. desember. EM (sammenlagtmesterskap) er lagt til Vikingskipet på Hamar 6. til 8. januar, deretter kommer en ny dobbeltverdenscup i polske Tomaszóv Mazowiecki 10. til 12. februar og 17. til 19. februar. Distanse-VM går i Heerenveens Thialf 2. til 5. mars. Vis mer

For Sverre Lunde Pedersens del inneholder den lagtempo fredag og 5000 meter lørdag.

– Jeg har lyst til å gå en god 5000, er hans forklaring til hvorfor han dropper 1500-meteren fredag.

– Hva vil en «god» 5000 være?

– Bedre enn jeg har gjort. Det skal ikke så mye til, svarer og tilføyer han selvironisk.

Han var 10 sekunder bak Sander Eitrem under et såkalt testløp på 5000 meter i Inzell tidligere i høst.

– Om det er alderen eller en hardt prøvet kropp, er vanskelig å si, svarer Sverre Lunde Pedersen på spørsmål om hvorfor han på isen ikke er til å kjenne igjen fra den 5000-spesialisten han en gang var.

– Jeg har ikke tort å slippe meg løs. Jeg mangler trygghet og selvtillit til stå løpet ut. Jeg mangler litt på alle områder. Teknikk, taktiske grep underveis. Det er mange faktorer som skal klaffe, sier han.

Han mener at den nær fatale sykkelkrasjen han ble offer for i mai fjor ikke har direkte sammenheng med at han «per dags dato» er skuffet over eget nivå.

Men det kan være en indirekte sammenheng.

– Jeg skviset (kroppen) mye for å komme til OL i fjor etter ulykken, fastslår han.

Han sier også at han vil kjempe i A-gruppen. I Stavanger får Norge stille med fulle kvoter på alle distanser. Det vil si fem herreløpere på 5000 meter. Samtlige må - på bakgrunn av forrige sesongs resultater - starte i B-gruppen, i håp om å bli topp tre, og med det rykke opp og få gå i A-gruppen i Heerenveen neste helg.