Dennis Hauger skal kjøre på Imola.

Flom og uvær truer Formel 1-runden i Italia – usikkerhet for Hauger

Flom og en elv som har gått over sine bredder tett ved Imola-banen skaper usikkerhet rundt gjennomføringen av helgens Formel 1-runde i Italia.

NTB

Ifølge nyhetsbyrået AP har alt Formel 1-personell fått beskjed om på holde seg borte fra Imola-banen onsdag.

Tidligere Formel 1-reporter Albert Fabrega skal området der Formel 1-lagene oppholder seg være greit, men hele Formel 2-området skal være flomlagt:

Voldsomme nedbørsmengder har ført til at parkeringsfasilitetene og andre områder av banen er oversvømmet og evakuert. Flom har rammet store deler av Emilia-Romagna-regionen i Nord-Italia. To personer er døde etter voldsom regnvær i over 48 timer.

Byen Cesena, som ligger 60 kilometer fra Imola, er blant annet påvirket av situasjonen.

NEDBØR: Broen i Cesena er nesten oversvømt onsdag morgen.

AP skriver at beboere i visse spesielt utsatte områder i Imola er bedt om ikke å oppholde seg på bakkeplan i sine hjem. Det er også sendt ut meldinger om at tilførsel av strøm og gass må skrus av.

Værmeldingene for de kommende dagene er ikke kritisk dårlige, men det er meldt mer regn.

Det skal etter planen kjøres både Formel 1 og Formel 2 i Italia denne helgen. Dennis Hauger deltar i Formel 2.

Formel 1-stjernene skal i utgangspunktet kjøre trening fredag, kvalifisering lørdag og løp søndag.

NØDLØSNING: Innbyggere i Cesena må bruke kajak for å frakte folk fra de mest værutsatte byggene.