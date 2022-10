Det kommer stadig rapporter om menneskerettsbrudd i Qatar, som arrangerer VM i fotball for menn i november og desember.

HRW: Skeive i Qatar anholdt og mishandlet

Qatarske myndigheter har anholdt og mishandlet skeive bare uker før fotball-VM starter, hevder Human Rights Watch (HRW). Myndighetene benekter påstandene.

NTB

Både HRW og Amnesty har de siste ukene på nytt uttrykt bekymring for behandling av gjestearbeidere og LHBT-grupperinger i Qatar, under en måned før VM i fotball for menn starter, skriver Reuters.

Selv om homofili er ulovlig i Golf-staten, har arrangørene av det sterkt kritiserte fotballmesterskapet sagt at alle – uansett seksuell legning – er velkomne til Qatar og at de kan føle seg trygge.

HRW opplyser at de har vært i kontakt med flere skeive som forteller om anholdelse og mishandling, så sent som i september.

– Alle seks har opplyst at de ble tvunget til å signere på at de skulle avstå fra umoralsk aktivitet, heter det i rapporten fra HRW. Tilfellene inkluderer forhold som også ligger noen år tilbake.

Blant de pågrepne skal det ifølge HRW ha vært transkvinner som er blitt tvunget til å gjennomgå konverteringsterapi på en offentlig helseklinikk.

Qatarske myndigheter skriver i en uttalelse til Reuters at HRWs opplysninger er «kategorisk og utvetydig falske». Myndighetene avviser også at de driver sentre der folk gjennomgår konverteringsterapi.

Qatar og Fifa har i lang tid vært under sterk kritikk for tildeling av mesterskapet. Norges fotballpresident Lise Klaveness har vært stått i front som en av de sterkeste kritikerne og hun har krevd bedring i forholdene for gjestearbeiderne og skeive.

Fotball-VM starter 20. november.