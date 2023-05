16 øvelser som holder deg skadefri – og én myte eksperten vil avlive

Vil du holde deg frisk og rask gjennom hele fotballsesongen? Forskningen har talt: 16 enkle øvelser kan halvere antall skader. Professoren advarer samtidig mot særlig én seiglivet myte.

– Jeg har ikke vært skadet etter at vi begynte med dette, sier Emma Mathilde Brunes (15).

Hun spiller på Nordstrand jenter 08, et fotballag som for noen år siden bestemte seg for å gå til hard kamp mot skadene.

Fotball er nemlig ikke bare Norges største idrett, men også en av idrettene med klart høyest skaderisiko.

I Nordstrand 08 har de imidlertid fulgt en oppskrift som ser ut til å forhindre mange plager.