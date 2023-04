Sophie Roman Haug ble matchvinner for Roma mot Juventus lørdag. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Haug matchvinner i Roma-seier – full fart mot ligatittelen

Sophie Roman Haug trengte bare seks minutter på banen for å bli matchvinner i Romas 3-2-seier over Juventus i italiensk fotball lørdag.

Haug ble byttet inn ti minutter før ordinær tid og scoret målet etter 86 minutter. Hun steg til værs på bakerste stolpe og styrte ballen i nettet med hodet.

Det holdt til seier og tre nye poeng i jakten på tittelen i Serie A. Etter lørdagens triumf skiller det elleve poeng ned til Juventus på annenplass med fire kamper igjen.

Dermed skal det svært mye til for at ikke Roma-kvinnene kan juble for ligatittelen. Haug ble tidligere i år operert i ankelen og har mistet flere kamper for de rødkledde. Lørdagens kamp var hennes første siden sent i januar.